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Деньги

Побегут ли украинцы покупать доллары после карантина: глава НБУ озвучил прогноз

20:29 16 мая 2020
Побегут ли украинцы покупать доллары после карантина: глава НБУ озвучил прогноз
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Национальном банке Украины не ожидают ажиотажного спроса на наличную валюту после завершения карантина. Напомним, в марте НБУ констатировал падение спроса на валюту.

Такой прогноз в интервью ВВС Украина озвучил глава Нацбанка Яков Смолий.

Объясняя причины, он указал, что и сейчас системные банки могут оказывать услуги по обмену валюты онлайн, через банковские приложения. Также валютная наличность была доступна в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена, которые не закрывались во время карантина.

«Мы не ожидаем, что (после завершения карантина — Ред.) Все побегут покупать доллары. Думаю, в первую очередь население начнет тратить средства, которые у них еще есть, потому что есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не на увеличение валютных накоплений или валютных операций», — заявил банкир.

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Что касается возможных колебаний курса, то в НБУ называют это скорее «страшилкой», напоминая, что в марте, когда был ажиотажный спрос на валюту, Нацбанк продал более 2 млрд долларов, чтобы сдержать спрос, однако во втором квартале тренд развернулся в обратном направлении.

«Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся», — отметил Смолий.

Напомним, эксперты ответили «ФАКТАМ» на вопрос, снизится ли курс доллара до 25 гривен в ближайшее время.

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