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Мир

Применили слезоточивый газ: в Польше силой разогнали антикарантинный протест (видео)

17:00 17 мая 2020
протесты в Польше
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В странах Евросоюза прошли протесты с требованиями полностью отменить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, и дать возможность бизнесу работать в полную силу.

В Польше во время демонстраций, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Массовый протест представителей бизнеса в Варшаве состоялся в субботу, 16 мая. Организатором забастовки стал один из кандидатов в президенты Польши Павел Танайно, пишет «Укринформ».

Полиция задержала 380 участников акции. Дело по 220 забастовщикам направили в суд, 150 человек оштрафовали. Пятерых арестовали за нападение на полицейских.
Одним из задержанных оказался и сенатор оппозиционной Гражданской коалиции Яцек Бурый, против которого полицейские применили силу, несмотря на депутатский иммунитет.
Ряд польских политиков высказались в поддержку протестующих.

Кроме Польши, акции прошли во Франции, Германии и Испании, передают Elpais, RFI, DW.

Во Франции протестовали «желтые жилеты», несмотря на запрет на публичные собрания. В ходе акций прошли несколько столкновений с полицией.

В Германии около тысячи человек вышли на улицы против ограничений в связи с коронавирусом. В Берлине полиция задержала 200 человек. Демонстрации также прошли и во Франкфурте-на-Майне, где на улицу вышли около 1,5 тысячи человек.

В Испании во время демонстраций в Мадриде власти объявили о продлении ограничений до конца июня.

Отметим, власти Словении и Камбоджи заявили, что справились с эпидемией COVID-19.

Как сообщали «ФАКТЫ», представитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге спрогнозировал вторую волну COVID-19 в странах континента, которая может совпасть со вспышками других инфекционных заболеваний — гриппа или кори.

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