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- 08:48 Первая в Европе: Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса
Первая в Европе: Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса
Вечером в четверг, 14 мая, правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавируса в стране. Одной из первых в Европе начала выходить из карантина Чехия.
Словения стала первой страной в Европе, которая сделала заявление об окончании эпидемии. Это стало возможным после того, как в течение последних двух недель ежесуточно в стране фиксировали менее семи случаев коронавируса, сообщает Reuters.
Теперь люди, которые прибывают в страну из других государств — членов ЕС, больше не будут обязаны проходить семидневный карантин.
Иностранцам с признаками коронавируса, по-прежнему, будут запрещать въезд в страну. Карантин же сохранят для граждан стран, не входящих в состав ЕС, — его срок составит 14 дней. При этом он не коснется дипломатов и людей, перевозящих груз.
В самой Словении граждане, как и раньше, должны будут следовать основным правилам для недопущения распространения инфекции.
В Словении население составляет около двух миллионов человек. По последним данным, в стране 1464 подтвержденных случая коронавируса, 103 летальные. Эпидемия в стране была объявлена 12 марта.
Напомним, первое место в Европе по количеству зараженных COVID-19 принадлежит Испании, на второе место вышла Россия, далее идет Великобритания.
На утро 15 мая в мире заражено коронавирусом более 4,5 миллиона человек, в том числе более 303 тысяч умерли от инфекции. В Украине подтверждены 17 330 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 476 случаев с летальным исходом и 4473 случая выздоровления пациентов.201
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