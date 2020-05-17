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Муж пытался спасти жену: во время отдыха в Житомирской области трагически погибла семейная пара
В субботу, 16 мая, в селе Нехворощ Андрушевского района Житомирской области во время отдыха в водоеме утонула семейная пара. В апреле на Житомирщине утонул двухлетний мальчик.
По словам очевидцев, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала на берегу водоема. Четверо женщин решили поплавать на лодке, которая неожиданно перевернулась прямо посреди озера. Трое женщин самостоятельно выбрались на берег.
На спасение четвертой, которая не умела плавать, бросились ее муж со своим братом. Последний нашел утопленницу и доставил ее на берег. Там ее пытались вернуть к жизни, но это не удалось. Медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть 37-летней женщины.
Пока все внимание было приковано к спасению женщины, никто не обратил внимания, что из водоема не вышел ее муж. Только потом стало известно, что он утонул. Тело 42-летнего жителя Бердичева помощью металлического крюка извлекали спасатели, сообщили в областном главке ГСЧС.
Все остальные обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, 1 мая в Донецкой области утонул полицейский, который спасал дочь из тонущего автомобиля. А 14 мая в Желтых Водах Днепропетровской области в реке Желтая утонул 11-летний ребенок.813
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