Россия заняла второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

Мир

В воскресенье, 17 мая, стало ясно, что Россия обогнала Испанию по числу инфицированных новым коронавирусом и занимает теперь второе место в мире, уступая лишь США. Москва предоставляет новые данные по COVID-19 утром, Мадрид — ближе к вечеру. Объективная картина стала известна после появления новой статистики в Испании.

Примечательно, что при этом глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 мая заявила — в России остановился рост распространения коронавируса. Она утверждает, что стабилизация отмечается по всей стране.

Попова привела в доказательство своих слов следующие данные: в России 15 мая было выявлено 10 тысяч 598 новых случаев заражения коронавирусом, 16 мая — 9 200, 17 мая — 9 709.

«Ориентироваться надо на то, что и летом в жару придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом», — отметила Попова.

Для сравнения «ФАКТЫ» подготовили свежие данные на 17 мая по 10 странам, в которых число зараженных новым коронавирусом превышает 100 тысяч человек:

США — инфицировано 1 миллион 514 тысяч 157 человек (плюс 6 384 за сутки). Умерли 90 тысяч 246 больных (плюс 133 за сутки). Выздоровели 339 тысяч 983 пациента. Активными остаются 1 миллион 83 тысячи 928 случаев. В критическом состоянии находятся 16 тысяч 248 больных. Проведено 12 миллионов 43 тысячи 383 теста Россия — инфицировано 281 тысяча 752 человека (плюс 9 709 за сутки). Умер 2 631 больной (плюс 94 за сутки). Выздоровели 67 тысяч 373 пациента. Активными остаются 211 тысяч 748 случаев. В критическом состоянии находятся 2 300 больных. Проведено 6 миллионов 916 тысяч 88 тестов Испания — инфицировано 277 тысяч 719 человек (плюс 1 214 за сутки). Умерли 27 тысяч 650 больных (плюс 87 за сутки). Выздоровели 195 тысяч 945 пациентов. Активными остаются 54 тысячи 124 случая. В критическом состоянии находятся 1 152 больных. Проведено 3 миллиона 37 тысяч 840 тестов Великобритания — инфицировано 243 тысячи 303 человека (плюс 3 142 за сутки0. Умерли 34 тысячи 636 больных (плюс 170 за сутки). Данных по выздоровевшим и активным случаям Британия не предоставляет. В критическом состоянии находятся 1 559 больных. Проведено 2 миллиона 489 тысяч 563 теста Бразилия — инфицировано 233 тысячи 648 человек (плюс 506 за сутки). Умерли 15 тысяч 668 больных (плюс 35 за сутки). Выздоровели 89 тысяч 672 пациента. Активными остаются 128 тысяч 308 случаев. В критическом состоянии находятся 8 318 больных. Проведено 735 тысяч 224 теста Италия — инфицировано 225 тысяч 435 человек (плюс 675 за сутки). Умерли 31 тысяча 908 больных (плюс 145 за сутки). Выздоровели 125 тысяч 176 пациентов. Активными остается 68 тысяч 351 случай. В критическом состоянии находятся 762 больных. Проведено 3 миллиона 4 тысячи 960 тестов Франция — инфицировано 179 тысяч 365 человек. Умерли 27 тысяч 625 больных. Данных на 17 мая пока нет. Выздоровели 61 тысяча 66 пациентов. Активными остаются 90 тысяч 674 случая. В критическом состоянии находятся 2 132 больных. Проведено 1 миллион 384 тысячи 633 теста Германия — инфицировано 176 тысяч 450 человек (плюс 206 за сутки). Умерли 8 027 больных (ни одной новой смерти за сутки). Выздоровели 153 тысячи 400 пациентов. Активными остаются 15 тысяч 23 случая. В критическом состоянии находятся 1 203 больных. Проведено 3 миллиона 147 тысяч 772 теста Турция — инфицировано 149 тысяч 435 человек (плюс 1 368 за сутки). Умерли 4 140 больных (плюс 44 за сутки). Выздоровели 109 тысяч 962 пациента. Активными остаются 35 тысяч 333 случая. В критическом состоянии находятся 914 больных. Проведено 1 миллион 624 тысячи 994 теста Иран — инфицировано 120 тысяч 198 человек (плюс 1 806 за сутки). Умерли 6 988 больных (плюс 51 за сутки). Выздоровели 94 тысячи 464 пациента. Активными остаются 18 тысяч 746 случаев. В критическом состоянии находятся 2 705 больных. Проведено 686 тысяч 935 тестов.

Беларусь занимает 25-е место в мире и второе среди бывших советских республик — 29 тысяч 650 инфицированных (плюс 969 за сутки). Умерли 165 больных (плюс 5 за сутки). Выздоровели 9 932 пациента. Активными остаются 19 тысяч 553 случая. В критическом состоянии находятся 92 больных. Проведено 350 тысяч 515 тестов.

Новые данные по Украине были объявлены утром 17 мая. Наша страна занимает 32-е место в мире — 18 тысяч 291 инфицированный. По всей видимости, 18 мая Украина обгонит Польшу, где пока 18 тысяч 529 зараженных коронавирусом, но количество новых случаев за последние сутки почти в два раза ниже, чем в нашей стране — 272 против 433.

Всего в мире инфицировано 4 миллиона 765 тысяч 966 человек. Скончались 314 тысяч 319 больных. Выздоровели 1 миллион 842 тысячи 690 пациентов. Активными остаются 2 миллиона 608 тысяч 957 случаев. В критическом состоянии находятся 44 тысячи 811 больных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия вышла на второе место в Европе по числу инфицированных. Это произошло 12 мая.

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