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"Коридор позора": медики устроили необычную акцию протеста для премьер-министра (видео)
Пандемия коронавируса вскрыла недостатки в работе системы здравоохранения не только в Украине, но и во многих других странах. Так, в одной из больниц Бельгии врачи и медсёстры выстроились в «коридор позора», встречая премьер-министра страны Софи Вильмес, приехавшую в учреждение — таким образом они хотели показать, что власть точно таким же образом относится к их проблемам.
Об этом сообщает Le Soir.be.
По мере приближения кортежа Вильмес медики разворачивались к автомобилям спиной. Своё недовольство условиями системы здравоохранения страны продемонстрировало около 120 человек.
«Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжёлой работы. Персонал с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медиков на сверхурочную работу, если это необходимо», — сказал представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.
Он подчеркнул, что врачи и так работают сверх нормы. В ответ на акцию медперсонала премьер Бельгии пообещала, что позаботится об их психологической и финансовой поддержке.
В акции приняли участие около 120 врачей, медсестер и работников скорой помощи.
Местные издания сообщают, что в Бельгии вопрос об оказании финансовой помощи врачам рассматривается с начала апреля, однако до сих пор конкретных решений нет.
В стране же по состоянию на воскресенье зафиксировано 55 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 9 тысяч — летальные.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине персонал больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, также вынужден объявлять бойкот из-за того, что власти не выполняют обещание увеличить им зарплаты.284
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