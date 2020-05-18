"Коридор позора": медики устроили необычную акцию протеста для премьер-министра (видео)

Мир

Пандемия коронавируса вскрыла недостатки в работе системы здравоохранения не только в Украине, но и во многих других странах. Так, в одной из больниц Бельгии врачи и медсёстры выстроились в «коридор позора», встречая премьер-министра страны Софи Вильмес, приехавшую в учреждение — таким образом они хотели показать, что власть точно таким же образом относится к их проблемам.

Об этом сообщает Le Soir.be.

По мере приближения кортежа Вильмес медики разворачивались к автомобилям спиной. Своё недовольство условиями системы здравоохранения страны продемонстрировало около 120 человек.

«Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжёлой работы. Персонал с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медиков на сверхурочную работу, если это необходимо», — сказал представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

Он подчеркнул, что врачи и так работают сверх нормы. В ответ на акцию медперсонала премьер Бельгии пообещала, что позаботится об их психологической и финансовой поддержке.

В акции приняли участие около 120 врачей, медсестер и работников скорой помощи.

Местные издания сообщают, что в Бельгии вопрос об оказании финансовой помощи врачам рассматривается с начала апреля, однако до сих пор конкретных решений нет.

В стране же по состоянию на воскресенье зафиксировано 55 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 9 тысяч — летальные.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине персонал больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, также вынужден объявлять бойкот из-за того, что власти не выполняют обещание увеличить им зарплаты.

284

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter