Украина

В Киеве медики вышли на акцию протеста: первые подробности и фото

В Киеве персонал одной из больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, объявил бойкот и отказываются работать, поскольку власти не выполнили обещание увеличить им зарплаты.

Фото с акции протеста медиков выложили в социальных сетях на страничке «Життя Мінського масиву — Оболонський район». Речь идет о персонале 8-й больницы, который отказывается работать за 3−5 тысяч.

«В СМИ не попадала информация о том, сколько врачей и младшего персонала уволилось из больницы за эти месяцы, а уволилось очень много. Напомним, вчера два работника больницы уже заразились COVID-19 и потенциально могли заразить еще 42 своих коллег. С середины марта больница приняла около 150 зараженных», — говорится в сообщении.

Тем временем замглавы КГГА Валентин Мондриевский заявил «Сегодня», что с ситуацией «разбираются»: «Сейчас главный врач больницы как раз докладывает о ситуации в департамент здравоохранения КГГА. Если есть проблемы с доплатами, то этот вопрос будет оперативно урегулирован».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Подольске Одесской области медики массово подхватили коронавирусную инфекцию, а городскую больницу, одну из опорных в регионе по приему пациентов с COVID-19, отправили на карантин.

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