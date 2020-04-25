В Украине каждый пятый заболевший COVID-19 – медик: инфекционист объяснил, почему так происходит

Здоровье и медицина

Из уст вирусологов, инфекционистов, эпидемиологов не раз приходилось слышать странное слово — проэпидемичевание. Это, попросту говоря, постоянная тренировка организма контактом с микробами, которая делает иммунитет менее уязвимым перед инфекциями. Однако коронавирус, помимо других специалистов, заражает медиков и в инфекционных отделениях (ранее в ВОЗ заявили, что переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения). Среди свыше восьми тысяч пострадавших людей почти каждый пятый — медработник. Почему?

— Медработников болеет действительно много, но я считаю, что официальные цифры не отражают реальной картины: заболевших, как и выздоровевших, намного больше, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский. - Просто амбулаторных пациентов практически не проверяют на коронавирус, а врачей и медсестер при подозрении на заражение обследуют повсеместно — получается завышенный процент. Но, несмотря на такую хорошую новость, проблема довольно актуальна: день ото дня количество зараженных коронавирусом медиков увеличивается.

— Какие, на ваш взгляд, причины?

— Их несколько. Первая и главная — отсутствие качественной и своевременной защиты. Об этом говорится уже давно. Но нужны не комментарии чиновников, а конкретные действия и помощь. Больно и неприятно слышать возмущенные реплики пациентов, что, мол, врач в поликлинике принимает без перчаток или даже без маски. Неужели кто-то думает, что медработник хочет заболеть? В напряженной и опасной обстановке врачи, медсестры, санитарки, как и все нормальные люди, напуганы. Они переживают не только за свое здоровье: боятся заразить окружающих.

Проблема отсутствия защитных средств до сих пор не решена во многих лечебных учреждениях. Если государство не в состоянии ее решить, то медики просят помощи у населения. Иначе скоро некому будет лечить людей.

— Как обеспечена ваша больница?

— Сразу скажу, что мой ответ будет необъективным и непоказательным. Наша больница обеспечена лучше других. Это объясняется несколькими факторами. КМКЛ № 4 как одна из основных опорных баз по ликвидации эпидемии находится в центре внимания и ощущает значительную поддержку столичной мэрии. Но главное — это помощь многочисленных благотворительных и волонтерских фондов, организаций и просто предпринимателей. Руководство больницы, а также заведующие и старшие медсестры отделений (особенно инфекционного отделения и инфекционной реанимации) — все занимаются организацией снабжения.

— Помимо обеспечения защитой, какие еще причины заражения медработников?

— Вторая причина — скрытые или замаскированные случаи COVID-19. Конечно, не каждый, у кого температура, однозначно заражен коронавирусом. Однако пациенты с неявной симптоматикой, попадающие на прием в поликлинику, амбулаторию или непрофильную больницу, представляют большую опасность для медиков, особенно не защищенных должным образом, работающим в условиях повышенной опасности. Они лечат и выхаживают пациентов в обычной униформе. Из защиты — в лучшем случае маска и перчатки. А потом оказывается, что был пациент с COVID-19, — и происходит заражение на рабочем месте. На период эпидемии нужно обеспечивать всех медработников средствами защиты.

— Но ведь заболевают и защищенные медики, например, в инфекционных отделениях?

- К сожалению, это так, несмотря на средства защиты и на то, что больные обследованы и изолированы в боксах. Для того чтобы произошло заражение, важны две составляющих: состояние иммунитета и количество вируса. Его концентрация в инфекционной больнице колоссальная. Это не магазин, не храм и не лифт в 32-хэтажном доме. Вирус — в каждом боксе, в коридорах, на респираторах и комбинезонах. Риск заболеть крайне высокий. Даже при идеально подобранной защите и безупречном соблюдении правил ее использования риск все равно нельзя исключить. Если еще добавить человеческий фактор — усталость, нервную обстановку, спешку при наплыве скорых, ошибиться и сделать неправильное движение очень просто. Криво надетый респиратор, прикосновение к лицу, чтобы поправить запотевшие очки…

К сожалению, пока нет данных по структуре заболевших медработников. Но я уверен, что процент заболевших в инфекционных больницах значительно меньше, чем в других учреждениях. Меры предосторожности и адекватная защита делают свое дело. Одно дело, работать в маске на приеме в поликлинике. И другое — в полном защитном костюме, с пациентами, находящимися в боксах, и под установленными в коридорах ультрафиолетовыми лампами.

— У вас в больнице есть случаи заболевания среди персонала?

— Немного, и в основном — это медсестры. Люди, которые не испугались, не уволились и остались на передовой, несмотря на свой возраст, заслуживают огромного уважения. И обвинения в халатности и небрежности, которые иногда слышны, — это черная неблагодарность за столь опасный труд. Обывателю даже представить себе сложно, в каком напряжении приходится работать. Никто не хочет заболеть. Все защищаются. Но, повторюсь, в инфекционных больницах слишком высокий риск заражения даже при всех мерах безопасности.



Нередко можно слышать, как работники инфекционных стационаров хвастаются своим иммунитетом. Действительно, инфекционисты болеют реже других. Это можно объяснить принципом вакцины: маленькие дозы вируса или бактерии не способны вызвать заболевание, однако тренируют и укрепляют иммунную систему. Но сейчас ситуация другая: вирус новый, к нему нет готового иммунитета.

Евгений Дубровский врач- инфекционист Киевской городской клинической больницы №4

— Кто рискует заразиться больше?



— В первую очередь, это медсестры, которые берут мазок из ротоглотки на анализ (пациент кашляет и чихает при этой манипуляции прямо в лицо). Также в высокой группе риска врачи-реаниматологи. Каждый защищается, но все равно очень и очень рискует. Даже те, кто пытается максимально изолироваться, оставшись на время жить в больнице. Это, кстати, четвертая причина высокой заболеваемости медиков.



— Почему именно изоляция?



— У врача или медсестры, которые остаются жить в больнице, шанс заболеть равняется почти 100 процентам. Границы чистой и грязной зоны размыты. И если работать в полном комплекте защитной экипировки можно, то жить — невозможно. То же касается и гостиниц для медработников. Одно дело, когда в такой гостинице живет пару человек, да еще на разных этажах или блоках. Но если скучена большая группа людей, заражения не избежать. Как только один заболеет — пострадают и другие. На слуху плачевные примеры общежитий с последующим массовым заражением. Общий коридор, санузел, кухня — общая болезнь.



— Вы возвращаетесь с дежурств домой?



— Конечно: другого выхода не вижу. Однако круг моего общения сведен до минимума — только семья. Естественно, что такое решение каждый принимает самостоятельно. У всех свои нюансы: у одного дома пожилые родители, у другого — беременная жена или маленький ребенок, а кто-то живет один. Нужно взвешивать все обстоятельства и принимать решение всей семьей.



Я защищаюсь, и надеюсь на лучшее. Коллегам — низкий поклон и уважение. Тем, кто заболел — скорейшего выздоровления, а всем, кто нам помогал и помогает — сердечная благодарность.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые установили, что в мире бушуют сразу три новых вида коронавируса.

Фото предоставлены Евгением Дубровским

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