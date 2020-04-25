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В Украине каждый пятый заболевший COVID-19 – медик: инфекционист объяснил, почему так происходит
Из уст вирусологов, инфекционистов, эпидемиологов не раз приходилось слышать странное слово — проэпидемичевание. Это, попросту говоря, постоянная тренировка организма контактом с микробами, которая делает иммунитет менее уязвимым перед инфекциями. Однако коронавирус, помимо других специалистов, заражает медиков и в инфекционных отделениях (ранее в ВОЗ заявили, что переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения). Среди свыше восьми тысяч пострадавших людей почти каждый пятый — медработник. Почему?
— Медработников болеет действительно много, но я считаю, что официальные цифры не отражают реальной картины: заболевших, как и выздоровевших, намного больше, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский. - Просто амбулаторных пациентов практически не проверяют на коронавирус, а врачей и медсестер при подозрении на заражение обследуют повсеместно — получается завышенный процент. Но, несмотря на такую хорошую новость, проблема довольно актуальна: день ото дня количество зараженных коронавирусом медиков увеличивается.
— Какие, на ваш взгляд, причины?
— Их несколько. Первая и главная — отсутствие качественной и своевременной защиты. Об этом говорится уже давно. Но нужны не комментарии чиновников, а конкретные действия и помощь. Больно и неприятно слышать возмущенные реплики пациентов, что, мол, врач в поликлинике принимает без перчаток или даже без маски. Неужели кто-то думает, что медработник хочет заболеть? В напряженной и опасной обстановке врачи, медсестры, санитарки, как и все нормальные люди, напуганы. Они переживают не только за свое здоровье: боятся заразить окружающих.
Проблема отсутствия защитных средств до сих пор не решена во многих лечебных учреждениях. Если государство не в состоянии ее решить, то медики просят помощи у населения. Иначе скоро некому будет лечить людей.
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— Как обеспечена ваша больница?
— Сразу скажу, что мой ответ будет необъективным и непоказательным. Наша больница обеспечена лучше других. Это объясняется несколькими факторами. КМКЛ № 4 как одна из основных опорных баз по ликвидации эпидемии находится в центре внимания и ощущает значительную поддержку столичной мэрии. Но главное — это помощь многочисленных благотворительных и волонтерских фондов, организаций и просто предпринимателей. Руководство больницы, а также заведующие и старшие медсестры отделений (особенно инфекционного отделения и инфекционной реанимации) — все занимаются организацией снабжения.
— Помимо обеспечения защитой, какие еще причины заражения медработников?
— Вторая причина — скрытые или замаскированные случаи COVID-19. Конечно, не каждый, у кого температура, однозначно заражен коронавирусом. Однако пациенты с неявной симптоматикой, попадающие на прием в поликлинику, амбулаторию или непрофильную больницу, представляют большую опасность для медиков, особенно не защищенных должным образом, работающим в условиях повышенной опасности. Они лечат и выхаживают пациентов в обычной униформе. Из защиты — в лучшем случае маска и перчатки. А потом оказывается, что был пациент с COVID-19, — и происходит заражение на рабочем месте. На период эпидемии нужно обеспечивать всех медработников средствами защиты.
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— Но ведь заболевают и защищенные медики, например, в инфекционных отделениях?
- К сожалению, это так, несмотря на средства защиты и на то, что больные обследованы и изолированы в боксах. Для того чтобы произошло заражение, важны две составляющих: состояние иммунитета и количество вируса. Его концентрация в инфекционной больнице колоссальная. Это не магазин, не храм и не лифт в 32-хэтажном доме. Вирус — в каждом боксе, в коридорах, на респираторах и комбинезонах. Риск заболеть крайне высокий. Даже при идеально подобранной защите и безупречном соблюдении правил ее использования риск все равно нельзя исключить. Если еще добавить человеческий фактор — усталость, нервную обстановку, спешку при наплыве скорых, ошибиться и сделать неправильное движение очень просто. Криво надетый респиратор, прикосновение к лицу, чтобы поправить запотевшие очки…
К сожалению, пока нет данных по структуре заболевших медработников. Но я уверен, что процент заболевших в инфекционных больницах значительно меньше, чем в других учреждениях. Меры предосторожности и адекватная защита делают свое дело. Одно дело, работать в маске на приеме в поликлинике. И другое — в полном защитном костюме, с пациентами, находящимися в боксах, и под установленными в коридорах ультрафиолетовыми лампами.
— У вас в больнице есть случаи заболевания среди персонала?
— Немного, и в основном — это медсестры. Люди, которые не испугались, не уволились и остались на передовой, несмотря на свой возраст, заслуживают огромного уважения. И обвинения в халатности и небрежности, которые иногда слышны, — это черная неблагодарность за столь опасный труд. Обывателю даже представить себе сложно, в каком напряжении приходится работать. Никто не хочет заболеть. Все защищаются. Но, повторюсь, в инфекционных больницах слишком высокий риск заражения даже при всех мерах безопасности.
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Нередко можно слышать, как работники инфекционных стационаров хвастаются своим иммунитетом. Действительно, инфекционисты болеют реже других. Это можно объяснить принципом вакцины: маленькие дозы вируса или бактерии не способны вызвать заболевание, однако тренируют и укрепляют иммунную систему. Но сейчас ситуация другая: вирус новый, к нему нет готового иммунитета.
— Кто рискует заразиться больше?
— В первую очередь, это медсестры, которые берут мазок из ротоглотки на анализ (пациент кашляет и чихает при этой манипуляции прямо в лицо). Также в высокой группе риска врачи-реаниматологи. Каждый защищается, но все равно очень и очень рискует. Даже те, кто пытается максимально изолироваться, оставшись на время жить в больнице. Это, кстати, четвертая причина высокой заболеваемости медиков.
— Почему именно изоляция?
— У врача или медсестры, которые остаются жить в больнице, шанс заболеть равняется почти 100 процентам. Границы чистой и грязной зоны размыты. И если работать в полном комплекте защитной экипировки можно, то жить — невозможно. То же касается и гостиниц для медработников. Одно дело, когда в такой гостинице живет пару человек, да еще на разных этажах или блоках. Но если скучена большая группа людей, заражения не избежать. Как только один заболеет — пострадают и другие. На слуху плачевные примеры общежитий с последующим массовым заражением. Общий коридор, санузел, кухня — общая болезнь.
— Вы возвращаетесь с дежурств домой?
— Конечно: другого выхода не вижу. Однако круг моего общения сведен до минимума — только семья. Естественно, что такое решение каждый принимает самостоятельно. У всех свои нюансы: у одного дома пожилые родители, у другого — беременная жена или маленький ребенок, а кто-то живет один. Нужно взвешивать все обстоятельства и принимать решение всей семьей.
Я защищаюсь, и надеюсь на лучшее. Коллегам — низкий поклон и уважение. Тем, кто заболел — скорейшего выздоровления, а всем, кто нам помогал и помогает — сердечная благодарность.
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Фото предоставлены Евгением Дубровским
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