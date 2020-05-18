Украина

Умерли пятеро людей за день: коронавирус нанес новый удар по Буковине

В Черновицкой области, которая первой достигла печального рубежа в две с половиной тысячи инфицированных COVID-19, в воскресенье, 17 мая, официально подтверждено еще 19 случаев заражения коронавирусом.

В то же время 26 человек смогли излечиться от опасного заболевания — они дважды получили отрицательные результаты тестов.

Но до победы над коронавирусом, указывает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пока что далеко — при сравнительно обнадеживающих результатах в течение суток пятеро людей умерли.

«Коронавирус, к сожалению, продолжает уносить жизни буковинцев. За этот день пять человек умерли», — написал глава области в своем Facebook.

В целом общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2713 человек.

Напомним, что в настоящее время в Черновицкой области, продлили действие карантинных ограничений, немного ослабив их в отдельных сферах жизни. Так, в области разрешено возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос). Также начали работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи. Можно посещать музеи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро воскресенья, 17 мая, в Украине подтверждены 18 291 случай заболевания COVID-19. Зафиксированы 514 случаев с летальным исходом и 5116 случаев выздоровления пациентов.

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