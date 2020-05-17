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Происшествия

Девушка на Porsche снесла дорожный знак и влетела в клумбу в центре Харькова: фото и видео происшествия

18:00 17 мая 2020
машина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В центре Харькова молодая девушка на желтом Porsche снесла дорожный знак. Машина оказалась на цветочной клумбе. У нее отлетело переднее колесо и несколько деталей. Номерной знак, часть бампера и некоторые запчасти разбросало по дороге.

ЧП произошло недалеко от площади Свободы. Причина его пока неизвестна. На месте работают полицейские.

Фото и видео с места ЧП опубликовал «Харьков 1654».

Напомним, в центре Харькова любители экстрима периодически устраивают опасные виражи посреди дороги, создавая опасность для встречных машин.

Осенью 2017 года в Харькове произошло страшное ДТП, в котором погибли шесть пешеходов, пять получили травмы. Виновниками аварии стали молодая девушка Елена Зайцева и предприниматель Геннадий Дронов, которых суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

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