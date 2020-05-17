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Происшествия

Машина влетела в дерево: в страшной аварии на Киевщине погибли три человека (фото)

15:11 17 мая 2020
машина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 17 мая, в селе Пороскотень Бородянского района (Киевская область) на участке дороги Клавдиево-Гавронщина произошло ДТП, в котором погибли три человека. Неделю назад смертельное ДТП произошло во Львовской области.

Авария под Киевом случилась в 3:29. Дежурный караул 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка после прибытия на место ЧП, обнаружил, что автомобиль «ВАЗ» столкнулся с деревом.

В результате ДТП погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 годов рождения, которых спасатели деблокировали с помощью спецоборудования. Еще двух пассажирок 23-х и 24-х лет отправили в Бородянскую центральную больницу.

Причина ДТП устанавливается.

Напомним, два дня назад на Житомирской трассе под Киевом произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий, в котором столкнулись 15 машин. А 16 мая в Казатине на Виннитчине пьяная водитель на Opel Vectra сбила женщину, которая везла на велосипеде двоих детей — пяти и семи лет.

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