Звезду сериала "Кухня" затравили после истории с коронавирусом

Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня», актриса Маша Горбань, которая на днях призналась, что вместе с семьей переболела коронавирусом, внезапно для себя столкнулась с массой негатива со стороны поклонников, пишет сайт «Радио КП».

«Самое удивительное, что болеют этим вирусом только политики, и актёры! Уже немного странно всё это выглядит», — пишет один из подписчиков Маши.

Многие из ее якобы фанатов не поверили звезде, обвинив ее в том, что актриса придумала у себя болезнь, потому что ей, якобы, заплатили за это с прицелом на будущие рассказы о том, какой препарат помог излечиться.

Кроме того, многие подписчики отметили, что все время, которое якобы болела актриса, она вела активный образ жизни и даже выходила из дома.

«Как-то по вашим сторис не было заметно, что кто-то болел. И где же вы заразились, если с начала карантина выкладывали фото с дачи на самоизоляции? А это без недели почти два месяца. Не нужно никому ничего доказывать, но паззлы не сходятся. Не знаю, зачем вам участвовать в этом, но, очевидно, нужно», — выразил сомнение один из пользователей.

Кроме того, многие принялись вспоминать, что в период болезни делала Мария. По их подсчетам, Горбань встречалась с подругами, ходила по магазинах уже с вирусом.

«В подобных ситуациях дома нужно находиться! А они за кокосами ездили, сейчас доставка отлично работает. Эгоизм… кого-то за подобные вещи штрафуют», — разозлился один из пользователей.

Еще один подписчик вспомнил, что три недели назад Мария выкладывала фото на скейте. Актриса возразила, что этот снимок был сделан раньше, а три недели назад она решила его выложить. А вот на напоминание, что четыре дня назад она писала, что находится на съемках, Мария отвечать не стала.

Многие упрекнули Горбань и в том, что она явно была крайне неосторожна, уже зная о диагнозе — участвовала в съемках рекламы, посещала магазин, встречалась с подругой.

«В подобных ситуациях дома нужно находиться! А они за кокосами ездили, сейчас доставка отлично работает. Эгоизм… кого-то за подобные вещи штрафуют», — говорится в одном из комментариев.

Горбань в итоге опубликовала еще один пост, в котором заявила, что не допустит на своей странице грязи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус не пощадил российских знаменитостей. Недавно врачи поставили на ноги Льва Лещенко и Надежду Бабкину, а накануне стало известно о госпитализации пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и его жены — Татьяны Навки.

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