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В Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа (фото)
Ежегодно 18 мая в Украине и мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. Накануне в Киеве на здании Офиса президента Украины разместили видео-инсталляцию о преступлениях советской власти и сегодняшней России против крымских татар.
В Киеве и других городах Украины запланированы мероприятия, посвященные этой трагедии. Траурные мероприятия пройдут также во многих странах мира.
Посол Украины в Турции Андрей Сыбига во время встречи с депортированными сказал: «Я лично помню жертв крымскотатарского изгнания, вспоминая трагическую историю Вайта Мухтарова, который жил в изгнании и объяснял ужасы сталинского режима».
В столице канадской провинции Манитоба — Виннипег — к годовщине депортации крымских татар подняли крымскотатарский флаг. Он будет развеваться до захода солнца 18 мая.
Напомним, 18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар. За два дня, 18−20 мая, из Крыма было выселено 180 014 человек. В течение года от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч крымских татар.
В 1989 году депортация была признана Верховным Советом СССР незаконной и преступной. 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию из Крыма в 1944 году геноцидом крымских татар и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
В понедельник, 18 мая, в Украине в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» для учащихся средних и старших классов покажут специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.14
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