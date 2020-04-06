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Украина

Школа онлайн: расписание уроков на ТВ и трансляций во время карантина

11:04 6 апреля 2020 345
ребенок
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 6 апреля, стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн» под патронатом Владимира Зеленского.

Каждый класс закреплен за конкретными телевизионными каналами. Кроме того, видеоуроки будут транслироваться на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook (https://bit.ly/2xP2R9K) и на канале YouTube (http://bit.ly/33uKwus).

Уроки для 5−11 классов будут транслировать такие каналы:

5-й класс — «Плюсплюс» и «112 Украина»
6-й класс — ZOOM и NewsOne
7-й класс — ZIK и «5 канал»
8-й класс — «Индиго» и УНИАН
9-й класс — «Рада» и UA: Культура
10-й класс — UA: Первый
11-й класс — М1.

Уже готово расписание занятий на неделю.


На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя будут оставлять домашние задания, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше усвоить материал. Задания будут даваться по самым распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.

Напомним, в связи с введенным в Украине карантином, Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании 2020 года.

Ранее первая леди Елена Зеленская и другие известные украинки обратились к родителям с призывом помочь своим детям адаптироваться к карантину и правильно соблюдать все необходимые ограничения.

ФОТО УНИАН

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