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Украинским школьникам покажут специальный урок о геноциде крымскотатарского народа
В понедельник, 18 мая, в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» для учащихся средних и старших классов покажут специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
В уроке примут участие заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.
А в ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса президента Украины покажут видео-инсталляцию о преступлениях советской власти и сегодняшней России против крымских татар, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
В министерстве призвали 17 мая приобщиться и к призыву Меджлиса крымскотатарского народа и поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 зажечь огонек памяти в своем окне.
«В этот день хотим в очередной раз напомнить всему миру и стране-агрессору, что Крым — это Украина, и время оккупантов вскоре пройдет. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün — За вашу и нашу свободу!», — говорится в сообщении министерства.
Напомним, в три часа утра 18 мая 1944 года началась насильственная депортация крымскотатарского народа из Крыма. В течение двух дней с родных домов было выселено 180 тысяч крымских татар. Многие из них погибли в изгнании от болезней и истощения.
«ФАКТЫ» писали о том, что накануне 9 мая оккупированный Крым российские власти наводнили портретами Сталина, по приказу которого коренной народ был изгнан со своей земли.
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