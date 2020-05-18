Ким Кардашьян похудела на карантине и призналась, что носит парик (фото)

Шоу-бизнес

Телезвезда, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая недавно снялась голой с попугаем на плече, призналась в Instagram, что носит парик. Она опубликовала фото, на котором позирует в черном нижнем белье и колготках, с собранными в низкий пучок волосами своего натурального темного цвета. И написала, что ее «блондинистые волосы», с которыми она фотографировалась ранее, были париком, и на самом деле она не перекрашивалась.

Также Ким сообщила, что наводит порядок в своем шкафу и примеряет вещи. А издание The Mirror отметило, что 39-летняя Кардашьян заметно похудела на карантине. Ранее мать четырех детей рассказывала, что она ежедневно интенсивно занимается вместе со своим персональным тренером Мелиссой Алькантрой, начиная с семи часов утра. И тренировки принесли результат. В основном Ким общается с тренером по видео связи. Но несколько раз Мелисса навещала ее дома. Женщины при этом соблюдали необходимую дистанцию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Кардашьян отметила 170 миллионов подписчиков в Instagram в необычном платье и странных позах.



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