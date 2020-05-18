Еще одну королевскую свадьбу отменили из-за пандемии коронавируса (фото)

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Вслед за внучкой британской королевы Елизаветы принцессой Беатрис свою свадьбу из-за пандемии коронавируса вынуждена была отменить представительница еще одного королевского дома Европы. Как пишет издание Express, младшая дочь последнего короля Греции Константина II, 36-летняя принцесса Теодора Греческая и Датская, отложила на неопределенный срок свое венчание с американским юристом Мэттью Кумаром. Свадьбу планировали сыграть в конце мая на греческом острове Спеце.

Теодора родилась в Лондоне (ее крестными стали королева Великобритании Елизавета, королева Дании Маргрете, бывший король Румынии Михай и экс-кронпринц Югославии Александр Карагеоргиевич), а ныне постоянно проживает в Лос-Анджелесе. Она переехала в США в надежде стать актрисой и встретилась здесь со своим будущим супругом. О помолвке пара объявила в ноябре 2018 года.

Теодора снялась в нескольких фильмах и сериала. Так, она сыграла секретаршу Элисон Монтгомери в сериале «Дерзкие и красивые» под именем Теодора Грис.

Отец Теодоры вступил на престол 6 марта 1964 года. В 1973 году по итогам референдума монархия в Греции была упразднена. В декабре 1974 года в стране прошел повторный референдум, который подтвердил волю народа не восстанавливать монархию. Покинувший страну Константин не признает его результаты и никогда формально не отрекался от престола.

Константин женат на дочери короля Дании Фредерика IX Анне-Марии. Помимо Теодоры у супругов есть еще старшая дочь Алексия и трое сыновей — наследный принц Павел, принц Николай и принц Филипп.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 31 год скоропостижно скончалась княжна Голицына — правнучка последнего императора Австрии.



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