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Спорт

Украина победила Россию в суперфинале крупнейшего в истории шахматного онлайн-турнира (фото)

10:04 18 мая 2020
Россия&nbsp;— Украина
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Сборная Украины одолела команду России в суперфинале Мировой лиги по онлайн шахматам, проводимой авторитетным сайтом Chess.com.

Отметим, что в соревнованиях Live Chess World League свою страну мог представлять любой желающий, начиная от гроссмейстера и заканчивая обычным любителем. Команды пытались собрать как можно большее число участников. За онлайн-доской сходились соответствующие номера команд — первый по рейтингу с первым, второй — со вторым и так далее.

Кстати, суперфинал с участием Украины и России анонсировался, как самый большой онлайн-матч в истории человечества.

Следует отметить, что украинская и российская команды встречались между собой на групповом этапе турнира, и тогда победа досталась россиянам (каждый матч состоял из противостояния в рапиде, блице и буллете). Но в суперфинале, в котором «желто-синим» для общего успеха достаточно было выиграть один из трех видов программы, Украина уложила оппонента на лопатки, победив и в рапиде, и в блице, и в буллете, а заодно став победителем пятого сезона Live Chess World League.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что супруга знаменитого гроссмейстера Левона Ароняна умерла после жуткого ДТП.

Фото chess.com

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