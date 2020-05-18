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Под зданием СБУ в Киеве устроили акцию в поддержку активиста Стерненко (фото, видео)
В понедельник, 18 мая, одессит Сергей Стерненко, которому хотят сообщить о подозрении, пришел на допрос в Службу безопасности Украины, под зданием которой собралась акция в поддержку одесского активиста.
В ход пошли фаейры.
А «Цензор.НЕТ» публикует фото с акции под СБУ.
Тем временем в Службе безопасности Украины заявили, что Стерненко вызван для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент не связаны с сообщением ему о подозрении.
«Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование», — заявляют в СБУ.
Позже стало известно, что о подозрении, действительно, не было сообщено. В рамках дела по статье 115 (умышленное убийство) Стерненко получил статус потерпевшего.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2018 года на Стерненко, который возвращался домой с девушкой, напали двое мужчин. По словам одессита, получившего ножевое ранение, он также взялся за нож — один из нападавших был смертельно ранен.
Фото с сайта «Цензор.НЕТ» Олега Богачука.89
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