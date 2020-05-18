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Королева Елизавета II обеднела на 24 миллиона долларов – виноват и коронавирус

10:30 18 мая 2020
Королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

По сравнению с предыдущим годом в 2020-м году королева Елизавета II, которая может больше никогда не появиться на публике, обеднела на 20 миллионов фунтов (более 24 миллионов долларов). Такие цифры приводит издание The Times, традиционно представившее список самых богатых жителей Великобритании. Ее Величество занимает в новом рейтинге 372-е место. Ее состояние оценивается в 350 миллионов фунтов стерлингов (почти 424 миллиона долларов).

По большей части убытки связаны с королевской недвижимостью, которая сама по себе обходится в копеечку. В прошлом году Букингемский дворец был подвергнут незначительному ремонту и реконструкции, что обошлось в 17 миллионов долларов. Еще 6,7 миллиона было потрачено на содержание некоторых других «королевских» объектов.

Работы финансируются за счет временного увеличения объема средств, ежегодно перечисляемых королевской семье из бюджета.

Сообщается также, что пандемия нанесла удар по фондовому рынку, и часть принадлежащих королеве акций упала в цене.

Кроме того, частные доходы королевы значительно сократились в связи с закрытием для посещений публики ее замков и поместий — в числе которых Сандрингем, Балморал, Виндзорский замок и Букингемский дворец.

Самым богатым человеком в стране назван изобретатель сэр Джеймс Дайсон — основатель компании Dyson. Ему принадлежит 4,36 миллиарда долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рианна названа самой богатой певицей Великобритании благодаря нижнему белью.

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