Королева Елизавета II может никогда больше не появиться на публике (видео)

Мир

Букингемский дворец в связи с пандемией коронавируса официально отменил все публичные мероприятия с участием королевы Елизаветы II вплоть до октября. Однако есть опасения, что Ее Величество уже вообще никогда больше не появится на публике. Королевский биограф Эндрю Мортон заявил в интервью изданию The Sun, что, к сожалению, не видит никакой возможности, чтобы британская монархиня могла возобновить свою привычную работу.

«Вирус COVID-19 скоро не уйдет. Он будет с нами еще месяцы, если не годы. Для королевы слишком рискованно начать регулярно встречаться с людьми. Она всегда любила выходить и встречаться с людьми, но она не может рисковать… Если она подхватит вирус, это может стать фатальным и поставить под удар также принца Филиппа… Принцу Чарльзу, конечно, тоже уже за 70. Но он переболел коронавирусом и, возможно, имеет теперь к нему иммунитет», — сказал Мортон.

Елизавета II 21 апреля отпраздновала 94-й день рождения. А ее супругу Филиппу 10 июня исполнится 99 лет. В связи с преклонным возрастом оба они находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом.

Это с новой силой породило слухи о том, что королева может назначить своего старшего сына принцем-регентом, полностью передав ему свои полномочия.

В настоящее время Елизавета и Филипп самоизолированы в Виндзорском замке. Королева не собирается возвращаться в Лондон до осени. И откажется от традиционной летней поездки в свой шотландский замок Балморал. Тем не менее она продолжает выполнять свои обязанности дистанционно. Так, в апреле она записала обращение к нации в связи с пандемией коронавируса. А в мае — по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Елизавета напомнила, что девиз тех дней — «никогда не сдавайся, никогда не отчаивайся» — актуален и сейчас. Отметив, что торжественные мероприятия пришлось отменить из-за коронавируса, она выразила уверенность, что безлюдные улицы на самом деле не пусты, так как «наполнены любовью».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на сына королевы Елизаветы принца Эндрю подали в суд — он задолжал за жилье 8,5 миллиона долларов.





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