- 11:00 «Нет состава преступления»: НАБУ закрыло дело против Гримчака
- 10:58 Карантин на пользу: Ирина Билык восхитила сменой имиджа
- 10:57 «Ориентируемся на Польшу»: Ляшко объяснил, когда Украина откроет границы
- 10:41 Распространяли фейки и призывали к свержению власти: СБУ задержала группу хакеров-сепаратистов
- 10:38 В сеть слили базу персональных данных украинских водителей: что важно знать
- 10:36 На Львовщине парень умер от аппендицита: врачи пять дней уверяли, что он "просто переел"
- 10:32 Через восемь лет после свадьбы у наследника монарха Люксембурга родился первенец
- 10:12 Степанов рассказал, в каких случаях придется платить за тестирование на Covid-19
- 10:09 Королева Елизавета II может никогда больше не появиться на публике
- 10:01 Колоссальные убытки: в Украине оценили потенциальный ущерб экономике из-за пандемии коронавируса
- 09:59 «Было реально больно»: популярный российский певец заразился коронавирусом
- 09:54 Под домом Зеленского устроили протест: первые детали и видео с места событий
Королева Елизавета II может никогда больше не появиться на публике (видео)
Букингемский дворец в связи с пандемией коронавируса официально отменил все публичные мероприятия с участием королевы Елизаветы II вплоть до октября. Однако есть опасения, что Ее Величество уже вообще никогда больше не появится на публике. Королевский биограф Эндрю Мортон заявил в интервью изданию The Sun, что, к сожалению, не видит никакой возможности, чтобы британская монархиня могла возобновить свою привычную работу.
«Вирус COVID-19 скоро не уйдет. Он будет с нами еще месяцы, если не годы. Для королевы слишком рискованно начать регулярно встречаться с людьми. Она всегда любила выходить и встречаться с людьми, но она не может рисковать… Если она подхватит вирус, это может стать фатальным и поставить под удар также принца Филиппа… Принцу Чарльзу, конечно, тоже уже за 70. Но он переболел коронавирусом и, возможно, имеет теперь к нему иммунитет», — сказал Мортон.
Елизавета II 21 апреля отпраздновала 94-й день рождения. А ее супругу Филиппу 10 июня исполнится 99 лет. В связи с преклонным возрастом оба они находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом.
Это с новой силой породило слухи о том, что королева может назначить своего старшего сына принцем-регентом, полностью передав ему свои полномочия.
В настоящее время Елизавета и Филипп самоизолированы в Виндзорском замке. Королева не собирается возвращаться в Лондон до осени. И откажется от традиционной летней поездки в свой шотландский замок Балморал. Тем не менее она продолжает выполнять свои обязанности дистанционно. Так, в апреле она записала обращение к нации в связи с пандемией коронавируса. А в мае — по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Елизавета напомнила, что девиз тех дней — «никогда не сдавайся, никогда не отчаивайся» — актуален и сейчас. Отметив, что торжественные мероприятия пришлось отменить из-за коронавируса, она выразила уверенность, что безлюдные улицы на самом деле не пусты, так как «наполнены любовью».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на сына королевы Елизаветы принца Эндрю подали в суд — он задолжал за жилье 8,5 миллиона долларов.
519
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..