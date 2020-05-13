26.66 / 26.95 28.69 / 29.16
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Рианна названа самой богатой певицей Великобритании благодаря нижнему белью (фото)

10:43 13 мая 2020
Рианна в нижнем белье
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Проживающая уже около года в Лондоне американская певица, уроженка Барбадоса Рианна, признана самой богатой певицей в Великобритании по версии издания Sunday Times. Ее состояние оценивается в 468 миллионов фунтов (около 575 миллионов долларов).

Достичь столь высокого места в рейтинге поп-звезде помогли не только успехи в музыкальной карьере, но и ее бизнес. Рианна — создательница бренда сексуального нижнего белья Savage x Fenty, а также собственной линии косметики Fenty. Певица регулярно рекламирует белье собственного дизайна, снимаясь в нем для соцсетей.

Таким образом 32-летняя поп-звезда вошла в первую тройку самых состоятельных британских музыкантов. Первое место в списке разделили между собой композитор Эндрю Ллойд Уэббер, создатель знаменитых мюзиклов «Призрак оперы», «Кошки», «Эвита», а также Пол Маккартни, бывший участник группы The Beatles. Каждому их них принадлежит по 800 миллионов фунтов (983 миллиона долларов).

В пятерку самых богатых вошли также Элтон Джон (360 миллионов фунтов) и Мик Джаггер (285 миллионов).

Самым богатым из музыкантов моложе 30 лет стал 29-летний Эд Ширан. В общем списке он занимает десятую строчку — вместе со Стингом и Родом Стюартом. Капитал каждого из них — 200 миллионов фунтов (246 миллионов долларов).

Ранее «ФАКТЫ» писали том, что американский журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов в мире.

214

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гроб

Видео, в котором покойник помахал рукой из гроба во время похорон, шокировало сеть

Люди в масках

После 22 мая Украина перейдет на адаптивный карантин

дезинфекция

Заболевший коронавирусом мужчина явился на работу: подробности ЧП

Подростки избили девушку

Под Харьковом подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер