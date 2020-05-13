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- 10:43 Рианна названа самой богатой певицей Великобритании благодаря нижнему белью
Рианна названа самой богатой певицей Великобритании благодаря нижнему белью (фото)
Проживающая уже около года в Лондоне американская певица, уроженка Барбадоса Рианна, признана самой богатой певицей в Великобритании по версии издания Sunday Times. Ее состояние оценивается в 468 миллионов фунтов (около 575 миллионов долларов).
Достичь столь высокого места в рейтинге поп-звезде помогли не только успехи в музыкальной карьере, но и ее бизнес. Рианна — создательница бренда сексуального нижнего белья Savage x Fenty, а также собственной линии косметики Fenty. Певица регулярно рекламирует белье собственного дизайна, снимаясь в нем для соцсетей.
Таким образом 32-летняя поп-звезда вошла в первую тройку самых состоятельных британских музыкантов. Первое место в списке разделили между собой композитор Эндрю Ллойд Уэббер, создатель знаменитых мюзиклов «Призрак оперы», «Кошки», «Эвита», а также Пол Маккартни, бывший участник группы The Beatles. Каждому их них принадлежит по 800 миллионов фунтов (983 миллиона долларов).
В пятерку самых богатых вошли также Элтон Джон (360 миллионов фунтов) и Мик Джаггер (285 миллионов).
Самым богатым из музыкантов моложе 30 лет стал 29-летний Эд Ширан. В общем списке он занимает десятую строчку — вместе со Стингом и Родом Стюартом. Капитал каждого из них — 200 миллионов фунтов (246 миллионов долларов).
Ранее «ФАКТЫ» писали том, что американский журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов в мире.214
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