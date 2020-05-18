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Резников рассказал, кто будет представлять Донбасс на переговорах ТКГ в Минске
К переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске в качестве «приглашенных лиц» хотят привлекать переселенцев, имеющих «юридическую и общественную легитимность» среди жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и контролируемых правительством Украины территорий.
Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ вице-премьер Алексей Резников. «При принятии решения главой делегации или президентом Украины должно быть ощущение, что у этих людей есть и общественная легитимность, и общественное признание. Очень важно, чтобы это доверие было, конечно, у жителей Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения», — заявил Резников и добавил, что приглашенными могут быть священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта.
При этом, по словам вице-премьера, окончательные критерии подбора все еще обсуждаются. В частности, речь может идти о людях, которые ранее жили и были зарегистрированы в ОРДЛО, а также о законно выбранных в 2010 году мэрах и главах местных советов, если они будут соответствовать «критерию общественной легитимности».
«У нас, с точки зрения государственного управления, существует принцип преемственности и непрерывности власти. И все эти советы до сих пор легитимны. У них всех есть представительский мандат, и он не закончился. Все эти люди могут продолжать выполнять свои обязанности до проведения новых законных местных выборов и избрания новых представителей местной власти», — отметил Резников.
Вице-премьер-министр подчеркнул, что принимая соответствующее решения, Украине не будет учитывать мнение «противоположной стороны» — Россия шесть лет приглашала в ТКГ кого считала нужным, не принимая во внимание позицию Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», указом президента была расширена украинская делегация на переговорах в Минске — ее усилили представителями Кабмина и Верховной Рады.
Фото из Википедии.141
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