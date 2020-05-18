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Шоу-бизнес

Елена Степаненко в платье на голое тело взбудоражила поклонников (фото)

12:10 18 мая 2020
Елена Степаненко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Бывшая жена российского юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко после того, как похудела на 42 килограмма, любит наряжаться. Она утверждает, что всегда любила длинные платья. Юмористка даже опубликовала пикантное фото, которое очень понравилось поклонникам.

«Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою „изюминку“. Да и мужчинам есть что додумать», — написала Степаненко в соцсетях.

Степаненко

На фото она позирует в красивом зеленом платье в пол. Но заинтересовало подписчиков Степаненко другое фото, на котором она в молодости. На старом снимке Степаненко в длинном платье, надетом на голое тело.

«Было дерзко в советское время — выйти без бюстгальтера под платье», «В молодости я тоже не носила бюстик», «Еленочка, вы прелесть», «Очень смело», — пишут комментаторы.

Степаненко

Степаненко

Степаненко

Степаненко

Степаненко

Степаненко

Они также отмечают перемены во внешности Степаненко. Напомним, ранее эксперт рассказала, какие операции сделала артистка.

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