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Происшествия

Причастны военные: в Киеве разоблачили схему хищения топлива на 10 млн гривен (фото)

13:20 18 мая 2020
военные и следователи ГБР
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киевской области следователи ГБР и сотрудники Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая систематически присваивала и сбывала горюче-смазочные материалы, принадлежащие воинской части.

Следствие установило, что заместитель командира по тылу одной из воинских частей возглавил преступную группу, которая через сеть частных АЗС продавала горюче-смазочные материалы, поступавшие для обеспечения 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады ВСУ.

В течение марта-мая 2020 года правоохранители задокументировали четыре факта вывоза ГСМ из воинской части объемом более 60 тонн стоимостью более 1,3 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства также проверяется информация о присвоении горюче-смазочных материалов ВСУ на общую сумму более 10 млн гривен в течение 2018−2020 годов.

15 мая 2020 при вывозе 15 тонн похищенного топлива следователи ГБР задержали трех участников преступной группы.

Кроме этого, следователи ГБР провели 20 санкционированных обысков, в ходе которых у военнослужащего (организатора преступной группы) был обнаружен тайный схрон и изъяты 51 300 долларов США.

Сейчас всем членам преступной группы сообщено о подозрении. Решается вопрос об отстранении военнослужащих от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, на днях следователи ГБР поймали «на горячем» одесских таможенников.

«ФАКТЫ» сообщали, что ГБР начало расследование по поводу утечки информации, содержащей персональные данные граждан, размещенной на Telegram-боте. Под подозрением Фискальная служба и МВД.

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