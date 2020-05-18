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Причастны военные: в Киеве разоблачили схему хищения топлива на 10 млн гривен (фото)
В Киевской области следователи ГБР и сотрудники Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая систематически присваивала и сбывала горюче-смазочные материалы, принадлежащие воинской части.
Следствие установило, что заместитель командира по тылу одной из воинских частей возглавил преступную группу, которая через сеть частных АЗС продавала горюче-смазочные материалы, поступавшие для обеспечения 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады ВСУ.
В течение марта-мая 2020 года правоохранители задокументировали четыре факта вывоза ГСМ из воинской части объемом более 60 тонн стоимостью более 1,3 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства также проверяется информация о присвоении горюче-смазочных материалов ВСУ на общую сумму более 10 млн гривен в течение 2018−2020 годов.
15 мая 2020 при вывозе 15 тонн похищенного топлива следователи ГБР задержали трех участников преступной группы.
Кроме этого, следователи ГБР провели 20 санкционированных обысков, в ходе которых у военнослужащего (организатора преступной группы) был обнаружен тайный схрон и изъяты 51 300 долларов США.
Сейчас всем членам преступной группы сообщено о подозрении. Решается вопрос об отстранении военнослужащих от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины, участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Напомним, на днях следователи ГБР поймали «на горячем» одесских таможенников.
«ФАКТЫ» сообщали, что ГБР начало расследование по поводу утечки информации, содержащей персональные данные граждан, размещенной на Telegram-боте. Под подозрением Фискальная служба и МВД.97
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