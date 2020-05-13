Украина

Скандал с утечкой данных украинцев: под подозрением МВД и Фискальная служба

Государственное бюро расследований отреагировало на утечку информации, содержащей персональные данные граждан, которая была размещена в анонимном Telegram-канале. Как сообщила пресс-служба силовиков, открыто досудебное расследование.

Согласно предварительной информации, к утечке могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы.

Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 3 статьи 365 и ч. 2 статьи 361−2 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, что после того, как утечка персональных данных украинцев через чат-бот в Telegram стала достоянием общественности, он прекратил работу. Тем не менее уже спустя несколько часов был создан новый, сообщает Обозреватель.

«На бот слишком много жалоб поступило и пришлось закрыть. Создали другого, но пока не афишируем, чтобы исключить возможность бана», — говорится в первом сообщении на новом Telegram-канале.

Напомним, ранее создатели мобильного приложения «Дія» заявили, что не причастны к «сливу» данных украинских водителей, сославшись на то, что у них информация не накапливается.

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