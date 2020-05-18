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Украина выдала Грузии задержанного под Киевом одного из главарей «Исламского государства»
В Грузию из Украины экстрадировали задержанного под Киевом одного из ключевых руководителей террористов «Исламского государства» — Цезаря Тохосашвили, которого называли «Аль Бара Шишани».
Как передают «Новости Грузии», Тохосашвили обвиняется в терроризме, он был объявлен в розыск по «красному циркуляру» Интерпола.
В местной спецслужбе отмечают, что задержанный в 2015 году уехал в Сирию и воевал против правительственных сил. «Установлено, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии — Тарханом Батирашвили, известным как „Абу Умар аш-Шишани“, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым», — сообщает издание и добавляет, что в ноябре 2019 года Тохосашвили заочно приговорили к тюремному заключению.
Также сообщается, что два года назад в прессе появилась информация о смерти Тохосашвили — якобы он вместе с женой и детьми погиб при бомбежке. Однако позже он сообщил родным, что жив.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 2020 года СБУ в Киеве задержала боевика террористической организации «Исламское государство», который приехал в Украину, скрываясь от уголовной ответственности.148
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