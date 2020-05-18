Происшествия

В Харькове мужчина обстрелял авто с водителем (фото)

В понедельник, 18 мая, в Харькове произошел инцидент между водителями, который завершился стрельбой. Ранее в этом городе взорвали банкомат, установленный в жилом доме.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, водитель автомобиля «Honda Civic» два раза выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в сторону «Renault Sandero», которым управлял 39-летний мужчина. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной конфликта стало то, что один из водителей нарушил правила дорожного движения.

Полиция Харькова организовала мероприятия по розыску владельца автомобиля «Honda Civic».

Ранее сообщалось, что в Харькове подростки нагло ограбили магазин, перед этим они хитроумно отвлекли продавца. Момент совершения грабежа попал на видео.

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