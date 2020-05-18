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Украина

Нужен минимум год: Зеленскому ответили по поводу запуска новых авиамаршрутов из Украины

15:49 18 мая 2020
самолет
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Обещания президента Зеленского создать новую государственную авиакомпанию выглядят трудноисполнимыми. Объективная реальность такова, что только для согласования одного нового маршрута нужно не менее года. Это непросто даже для опытного авиаперевозчика с солидным авиапарком. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам экс-министра, еще на этапе подготовки к запуску маршрута нужны будут многоэтапные переговоры, бизнес-расчеты, готовность предложить наилучшие условия.

«Бизнес-аналитики просчитывают модель и предварительно говорят: окей, мы готовы открыть рейс на таких-то условиях. Аэропорт торгуется с этой авиакомпанией, и если они приходят к пониманию, авиакомпания где-то за полгода объявляет о намерении лететь, за три месяца до начала полетов продает билеты и только после этого запускает рейс. То есть от разговоров до начала полетов по определенному маршруту минимум год тяжелых переговоров», — объяснил Омелян.

Напомним, Зеленский предложил создавать государственного перевозчика на базе корпорации «Антонов». Этот выбор у многих вызвал вопросы, поскольку авиакомпанию предлагается по сути строить с нуля, создавая новую сеть аэропортов, и годами ждать, пока будут построены украинские самолеты для пассажирских перевозок.

Бывший глава Мининфраструктуры сомневается, что Украине стоит начинать создание госавиакомпании, особенно когда по сфере авиаперевозок ударил кризис. Об этом в статье «Зеленский заговорил о создании в Украине государственной авиакомпании: что для этого нужно».

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