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"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала заявлением
Популярная певица Тина Кароль, которой приписывают роман с коллегой Даном Баланом, после длительной паузы в социальных сетях заинтриговала поклонников заявлением. Она опубликовала в Instagram закулисное фото, на котором позирует в облегающем фигуру платье-кольчуге, подчеркивающем ее стройную фигуру, и сопроводила его подписями.
«Сцена — моя страсть, покой — мое вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет», — написала Тина Кароль. Что имеет в виду, уточнять не стала.
Поклонники певицы теперь гадают, о чем же она могла молчать годами. Скорее всего, речь идет о новом творческом материале. Ведь на карантине Тина, как и многие артисты, работает в студии, создает новые песни.
Напомним, Тина Кароль и Дан Балан подогрели слухи о романе, чувственно исполнив в спальне певицы новую песню. Прямо отвечать на вопросы об отношениях звезды не спешат.415
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».