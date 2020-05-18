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Шоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала заявлением

16:39 18 мая 2020
Тина Кароль
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Тина Кароль, которой приписывают роман с коллегой Даном Баланом, после длительной паузы в социальных сетях заинтриговала поклонников заявлением. Она опубликовала в Instagram закулисное фото, на котором позирует в облегающем фигуру платье-кольчуге, подчеркивающем ее стройную фигуру, и сопроводила его подписями.

«Сцена — моя страсть, покой — мое вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет», — написала Тина Кароль. Что имеет в виду, уточнять не стала.

Поклонники певицы теперь гадают, о чем же она могла молчать годами. Скорее всего, речь идет о новом творческом материале. Ведь на карантине Тина, как и многие артисты, работает в студии, создает новые песни.

Напомним, Тина Кароль и Дан Балан подогрели слухи о романе, чувственно исполнив в спальне певицы новую песню. Прямо отвечать на вопросы об отношениях звезды не спешат.

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