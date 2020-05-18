Роженица умерла, а труп ребенка "потеряли": подробности шокирующей трагедии в Энергодаре

Происшествия

В Энергодаре Запорожской области умерла роженица, а ее новорожденный ребенок исчез. Врачи сказали, что девочка родилась мертвой. Но когда отец решить ее похоронить, выяснилось, что тела ребенка в морге нет. Младенец пропал, и ни в морге, ни в больнице никто толком не может ничего объяснить. Эту от начала до конца странную историю «ФАКТАМ» рассказал муж умершей роженицы Святослав Наумичев. По словам Святослава, смерть его жены тоже вызывает много вопросов. Женщина потеряла много крови, а когда ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, анестезиолог пробил ей легкое. Жене Святослава Елене было 34 года. Супруги ждали первенца. У них должна была родиться девочка.

«Всё очень странно — и эти пробелы в документах, и увольнение патологоанатома…»

— Жена хорошо переносила беременность, все семь с половиной месяцев не было никаких осложнений, — рассказал «ФАКТАМ» Святослав. — 10 марта Лена была на курсах английского. Там ей неожиданно стало плохо. Отошли воды, открылось кровотечение. Ее по «скорой» забрали в роддом. Лена оттуда перезвонила и сообщила, что врачи пытаются остановить кровотечение. Когда я туда приехал, Лена уже была не в роддоме, а в больнице (это в 300 метрах от роддома). Мне сообщили, что ребенок умер. Якобы младенец задохнулся еще в утробе матери, после чего Лене сделали кесарево сечение. Потом, как мне сказали, у нее еще больше упало давление, отказали почки. И ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Так сильно давление, как правило, падает или от обильной кровопотери, или из-за введения большой дозы определенного препарата. Подозреваю, что здесь причиной стала потеря крови. Хотя врачи говорили, что кровотечения не было, я знаю, что это не так. Еще по телефону Лена сообщила мне о кровотечении, которое не могут остановить. А сделанные на следующий день анализы показали, что уровень гемоглобина в крови упал до 60 г /л (при норме 120−160 г/л). Это критично мало. Кроме того, врачи давали Лене препараты, которые назначают как раз при кровопотерях. Вероятнее всего, из-за этого у нее и упало давление настолько, что отказали почки.

Я попросил врачей отвезти Лену в Запорожье. Видел, что стабилизировать ее состояние не получается, и местные медики явно не знают, что делать дальше. Но мне говорили, что не нужно ее никуда везти: «Ничего страшного, скоро все наладится. Почки заработают. Вы идите домой. А завтра придете, принесете ей бульончик…»

На следующий день, в 7 часов утра, мне позвонил врач и сказал, что они вызывают санавиацию, чтобы таки отвезти Лену в Запорожье. Состояние жены ухудшалось. 11 марта во второй половине дня ее доставили в областную больницу. Там ей сразу сделали КТ. Томография показала, что у Лены пробито легкое. То есть, когда в Энергодаре ее подключали к аппарату, ей еще и пробили легкое! Отсюда и ухудшение состояния. Позже анализы показали, что начался сепсис…

В областной больнице жену пытались спасти. Мы боролись за нее 43 дня. За это время состояние то улучшалось, то снова ухудшалось. Но стабильной позитивной динамики не было. Были моменты, когда она даже пыталась вставать… Но потом она полностью ослепла. Зрение пропало после того, как ей ввели один препарат, который смог поднять уровень гемоглобина в крови. У нее два раза останавливался кишечник. Ей делали операции, чистили его, вырезали селезенку… Лена ужасно мучилась. 23 апреля жены не стало.

Святослав хотел похоронить Елену вместе с дочкой. Мужчина был уверен, что тело его ребенка лежит в морге в Энергодаре.

— Еще в марте врач, который делал жене кесарево сечение, сказал мне, что тело ребенка будет лежать в морге столько, сколько потребуется, — говорит Святослав. - Но, когда после смерти жены я захотел забрать дочку, ее тела в морге не оказалось! Там сказали, что вообще не знают, о каком теле идет речь. Я позвонил врачу, который делал жене операцию. Тот сначала пообещал все выяснить, а потом сказал — дескать, точно не знаю, но ребенка, вероятно, кремировали. И это якобы произошло еще 17 апреля. «Как это — кремировали? Без моего ведома?» — говорю. Попросил документ из крематория, но такого документа не оказалось. Врач заявил, что ничего не знает и ничего не решает. С тех о кремации мне больше никто ничего не говорил. Сомневаюсь, что это правда. В крематории просто так не сжигают все, что им привозят. Должна быть соответствующая документация. А подтверждений того, что ребенка кремировали, нет.

Дальше — больше. Судя по документации, которая сохранилась в морге Энергодара, к ним тело ребенка вообще не поступало!

— Ни за 10-е, ни за 11 марта нет подобных записей, — говорит Святослав. - Из их документов следует, что они тела вообще не видели. Хотя в больнице говорили, что ребенок лежал в этом морге, после чего его возили на вскрытие в Запорожье (так как в Энергодаре нет детского патологоанатома). И вскрытие вроде было.

— Этому есть документальное подтверждение?

— Да, есть справка о вскрытии. Но, что интересно, патологоанатом, который проводил его, в тот же день неожиданно уволился. После вскрытия тело ребенка должны были отвезти обратно в Энергодар. Но об этом опять-таки никаких записей. Судя по документации, тела в Энергодаре не было изначально. И после вскрытия его тоже туда никто не привозил. Ребенок просто исчез. Здесь все очень странно — и эти пробелы в документах, и увольнение патологоанатома…

Возможно, кто-то надеялся, что убитый горем мужчина, спасая жизнь супруги, не вспомнит о младенце и не станет искать тело, чтобы похоронить

И в больнице, и в морге комментарии по этому поводу дают неохотно. Ссылаются на то, что сейчас полиция проводит расследование и пока, дескать, говорить нечего. Тем не менее в морге Энергодара признают, что тело ребенка они не видели.

— К нам никого не привозили, — сказала в комментарии телепрограмме «Сегодня» медрегистратор судмедэкспертизы Светлана Коротаева. — Все фиксируется. Ребенка не было.

В больнице же утверждают, что тело младенца все-таки было. Якобы сначала они хранили его в морге (где это не подтверждают!), но потом почему-то решили кремировать вместе с так называемыми медицинскими отходами.

— Тело кремировали, — заявила телепрограмме «Сегодня» заместитель медицинского директора Энергодарской специализированной медсанчасти Ирина Жиркова. — Коробка (с телом ребенка. — Авт.) пролежала 43 дня… Обычно вывозится большой объем… Это не килограмм, и не два. Это большие пакеты…

Вот только слова заместителя медицинского директора о кремации тела ничем не подтверждаются. Никаких документов из крематория нет. Кроме того, слова чиновницы расходятся даже с версией врача, который оперировал роженицу и сказал ее мужу, что тело ребенка якобы кремировали 17 апреля. В таком случае тело пролежало бы в морге (где его никто не видел) не 43 дня, а 38 дней.

В этой истории больше вопросов, чем ответов. Кому и зачем могло понадобиться тело ребенка? И было ли оно в принципе? В морге его не видели, а патологоанатом из Запорожья, который проводил вскрытие, тут же уволился и его пока не могут найти. Действительно ли ребенок умер в утробе матери? Возможно, все было совсем не так, как Святославу рассказали врачи. И, возможно, кто-то надеялся, что убитый горем мужчина, спасая жизнь супруги, уже и не вспомнит о младенце и не станет искать тело, чтобы похоронить.

На все эти вопросы должны найти ответы сотрудники полиции.

— Остается надеяться, что будут искать, — говорит Святослав. - Пока уголовное производство «фактовое», в нем нет подозреваемых. Открыли сразу два производства: по факту надругательства над телом ребенка и по факту медицинской халатности, которая привела к смерти моей жены. Ведь легкое Лене пробил анестезиолог, и это стало понятно сразу после КТ. Я хочу узнать правду и добиться наказания для виновных. У Лены была впереди вся жизнь… Мы шесть лет ждали этого ребенка. Хотели назвать дочку Эмилией…

После скандала в СМИ руководитель Энергодарской специализированной медико-санитарной части Андрей Бредихин написал пост в Facebook, в котором назвал произошедшее «драмой, которую переживает весь Энергодар».

«В этом случае будет разбираться специальная комиссия независимых экспертов, созданная департаментом здравоохранения Запорожской облгосадминистрации», — написал Андрей Бредихин. Правда, уточнил, что работать комиссия начнет только после окончания карантина. Ориентировочно — во второй половине мая.

Напомним, ранее в скандал попал роддом в Тернополе, где роженице отказали в помощи из-за выходных, и молодая женщина потеряла ребенка. А во Львове был вынесен приговор акушеру-гинекологу, из-за халатности которого случилась смерть новорожденного.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter