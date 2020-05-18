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Украина

Карантин отправит миллионы украинцев за черту бедности: в ООН огласили тревожный прогноз

18:13 18 мая 2020
село
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Для Украины результатом пандемии COVID-19 может стать резкий рост уровня бедности — с 27% до 44%. После введенного карантина и, как следствие, социально-экономического кризиса за чертой бедности могут оказаться более шести миллионов человек (6,3 млн). Такой прогноз обнародовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В ЮНИСЕФ обращают внимание, что сильнее всего финансовая нестабильность ударит по семьям с детьми. В тяжелом материальном положении может оказаться каждая вторая такая ячейка общества. В зоне риска многодетные семьи, неполные семьи с детьми, семьи с детьми до трех лет. Параллельно еще одной большой категорией потенциальных бедняков являются одинокие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше.

В долгосрочной перспективе проблема бедных семей рискует обернуться увеличением количества детей в интернатах, активной эмиграцией населения. Не исключены проблемы со здоровьем и препятствия для развития детей.

ЮНИСЕФ рекомендует уже сейчас задуматься о стратегии социальной защиты детей. Например, правительству можно подумать о временных выплатах всем домохозяйствам с детьми. Также есть вариант дополнить существующие программы и увеличить размер ежемесячных выплат, назначаемых при рождении ребенка.

Напомним, в Кабмине признали экономический спад и сокращение ВВП в первом квартале, а также рост безработицы. На период карантина для ряда пострадавших физлиц-предпринимателей с детьми предусмотрена выплата в среднем 3 тыс. гривен.

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