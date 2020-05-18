- 20:12 Легендарный Усэйн Болт стал отцом
- 20:02 Когда делать стрижку и заключать договор: лунный календарь на 11–17 мая
- 19:55 Суд внезапно отменил арест экс-министра Клименко
- 19:54 Полковника полиции, требовавшего списки евреев на Прикарпатье, уволили
- 19:38 В центре Одессы рухнула часть жилого дома, под завалами могут быть люди
- 19:05 Переселенцам разрешили голосовать на местных выборах
- 18:57 В Украине готовятся запускать работу общественного транспорта: кто и что об этом говорит
- 18:39 Финальное пост-шоу "Холостяка": новый ведущий и пустой зал
- 18:23 Больная коронавирусом российская актриса сбежала из больницы
- 18:13 Карантин отправит миллионы украинцев за черту бедности: в ООН огласили тревожный прогноз
- 18:03 Роженица умерла, а труп ребенка "потеряли": подробности шокирующей трагедии в Энергодаре
- 17:53 Любительница петь для боевиков Донбасса показала, как бросается котом: сеть кипит
Суд внезапно отменил арест экс-министра Клименко
В Украине отменен заочный арест Александра Клименко — бывшего главного налоговика времен президентства Виктора Януковича. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд 13 мая.
Как сообщает Интерфакс-Украина, в новом решении по поводу Клименко суд обнародовал только резолютивную часть, поэтому мотивы, которыми руководствовались судьи, отменяя арест, остались неизвестными.
Предполагается, что Клименко с 2014 года живет в России. В Украине он не появлялся с февраля 2014 года и был объявлен в розыск. 19 августа 2019 года Печерским судом было заочно вынесено решение об аресте экс-главы Миндоходов и сборов.
Дело, в котором фигурирует бывший главный налоговик Украины, касается событий 2012−2013 годов. Клименко подозревается в участии в преступной схеме по выведению из бюджета 3,1 миллиарда гривен. Считается, что эта сумма была оформлена как возмещение трем фирмам налога на добавленную стоимость. Все получатели НДС оказались фиктивными, а возмещение НДС было проведено незаконно.
Досудебное следствие по делу Клименко завершено. Предполагалось, что суд над бывшим главой Миндоходов, как и над другими представителями окружения Януковича, будет заочным.69
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.