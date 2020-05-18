Суд внезапно отменил арест экс-министра Клименко

Украина

В Украине отменен заочный арест Александра Клименко — бывшего главного налоговика времен президентства Виктора Януковича. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд 13 мая.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в новом решении по поводу Клименко суд обнародовал только резолютивную часть, поэтому мотивы, которыми руководствовались судьи, отменяя арест, остались неизвестными.

Предполагается, что Клименко с 2014 года живет в России. В Украине он не появлялся с февраля 2014 года и был объявлен в розыск. 19 августа 2019 года Печерским судом было заочно вынесено решение об аресте экс-главы Миндоходов и сборов.

Дело, в котором фигурирует бывший главный налоговик Украины, касается событий 2012−2013 годов. Клименко подозревается в участии в преступной схеме по выведению из бюджета 3,1 миллиарда гривен. Считается, что эта сумма была оформлена как возмещение трем фирмам налога на добавленную стоимость. Все получатели НДС оказались фиктивными, а возмещение НДС было проведено незаконно.

Досудебное следствие по делу Клименко завершено. Предполагалось, что суд над бывшим главой Миндоходов, как и над другими представителями окружения Януковича, будет заочным.

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