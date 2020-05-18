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Легендарный Усэйн Болт стал отцом (фото)
Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике Усэйн Болт, пару лет назад выигравший забег в условиях невесомости, впервые стал отцом. Подруга 33-летнего спортсмена Каси Беннетт родила легенде спорта дочь.
О знаменательном событии в своем Twitter сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.
«Поздравляем нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Каси Беннетт с рождением дочери!» — написал Холнесс.
Усэйн и его подруга Каси
Напомним, что уроженец Ямайки Болт завершил карьеру легкоатлета после чемпионата мира 2017 года. Он единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро). При этом мировые рекорды Усэйна в беге на 100 метров (9,58 сек.) и 200 метров (19,19 сек.) не побиты до сих пор.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице Ямайки открыли бронзовую статую Усэйна Болта.
Фото Getty Images, Instagram36
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