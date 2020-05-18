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Шоу-бизнес

Маленькая дочь Сергея Притулы умилила его разговором с коровой (видео)

21:46 18 мая 2020
Притула
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула, который ранее показал, как проводит время с маленькой дочкой Соломией на карантине, решил познакомить ребенка с коровами.

Притула с женой и дочерью отправились в поле, где Соломийка разговаривала с коровой и пыталась ее накормить цветами. Девочка удивлялась, что корова не хочет цветочек, а Притула — что его дочь так рада видеть животных.

Сам он, по его словам, в детстве выпасал коров, кормил цыплят, убирал навоз, заготавливал сено и т. д.

«Поэтому мне немного странно видеть такую „щенячью“ радость ребенка от общения с коровкой. Но, с другой стороны, чего ждать от урбанизированного ребенка?» — пишет Притула.

То, как его ребенок радуется, умилило отца так, что он собирается повторить поездку.

Напомним, ранее Притула дал «карантинные» советы родителям.

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