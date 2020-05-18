Маленький сын Реброва устроил «беспорядки» на стадионе (видео)

Спорт

Действующий чемпион Венгрии «Ференцварош», возглавляемый Сергеем Ребровым, продолжает подготовку к возобновлению сезона (лидирующие будапештцы на три очка опережают «Фехервар» и имеют две игры в запасе). Героем одного из контрольных матчей команды стал 4-летний сын украинского тренера Никита, «зажигавший», правда, не на футбольном поле, а на трибуне.

Пока его знаменитый отец руководил действиями команды, Ребров-младший не давал покоя голкиперу сборной Венгрии Денешу Дибушу, утверждая, что всех вокруг зовут… Дибуш.

Отметим, что, кроме Никиты, Сергея и Анна Ребровы воспитывают еще одного сына — Александра, которому в апреле исполнилось два года. Судя по видео, опубликованному недавно супругой экс-футболиста и тренера «Динамо» в Instagram, братья отлично ладят.

Сергей Ребров с женой и сыновьями

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Ребров стал крестным отцом сына Сергея Стаховского.

Фото Instagram

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