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Политика

Возможной госизменой Ермака в Минске занялась СБУ: что об этом известно

22:20 18 мая 2020
ермак
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

СБУ взялась за расследование возможной государственной измены на переговорах в Минске. Речь идет о встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в марте 2020 года. Тогда делегация вернулась с новостями о скором появлении нового органа — консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Народный депутат Владимир Вятрович через суд добился, чтобы СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене. Следователям предстоит проверить главу Офиса президента Андрея Ермака и других переговорщиков от Украины, в том числе второго президента.

Встреча «минской группы» состоялась еще 11 марта. Два дня спустя депутат Вятрович обратился к СБУ и Госбюро расследований, чтобы те проверили, нет ли признаков госизмены в действиях переговорщиков. Депутатское обращение было оставлено без ответа, потому парламентарий пошел в суд. Жалоба на бездеятельность СБУ заставила следователей проявить активность. После того, как решение суда вступило в силу, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и отправила депутату уведомление.

Напомним, политолог Анатолий Октисюк в комментарии «ФАКТАМ» высказал мнение, что на переговорах в Минске 11 марта «по сути, произошла легализация „ДНР“ и „ЛНР“, и это именно то, чего хотели россияне последние шесть лет». Позднее Офис президента огласил, что идея о «консультативном совете» с представителями ОРДЛО будет обсуждаться Украиной с партнерами по Нормандской четверке.

Фото president.gov.ua

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