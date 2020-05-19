- 00:25 Обманули украинцев на 2 миллиона: в Киеве разоблачили фальшивых "продавцов" защитных масок
- 00:08 «О Майдане мечтаешь?» Макаревич и Обломов сняли ироничный клип о современной России
- 18.05 23:57 Ждать недолго: Шмыгаль рассказал, когда могут возобновить работу метро
- 18.05 23:25 Серьезное ДТП на выезде из Киева: столкнулись два автомобиля
- 18.05 23:23 Обвал жилого дома в Одессе: появились новые подробности и видео с воздуха
- 18.05 23:14 40 самых сексуальных фильмов в истории: "Эммануэль" и "50 оттенков серого" в списке нет
- 18.05 22:55 В СБУ отреагировали на скандальное интервью Стрелкова Гордону
- 18.05 22:21 Маленький сын Реброва устроил «беспорядки» на стадионе
- 18.05 22:20 Возможной госизменой Ермака в Минске занялась СБУ: что об этом известно
- 18.05 22:07 Украинская королева красоты разделась для фото
- 18.05 22:01 В Киеве из-за непогоды деревья падали прямо на дорогу
- 18.05 21:46 Маленькая дочь Сергея Притулы умилила его разговором с коровой
Обманули украинцев на 2 миллиона: в Киеве разоблачили фальшивых "продавцов" защитных масок
В связи с тем, что даже в условиях смягчения карантина многие украинцы вынуждены носить защитные маски, этим фактом стремятся воспользоваться нечистые на руку «дельцы».
Так, на днях сотрудники киберполиции в Киеве разоблачили группу мошенников, которые под предлогом продажи средств индивидуальной защиты обманывали граждан, говорится в сообщении Национальной полиции.
К преступной деятельности, как установила Киберполиция, причастны четыре человека.
Схема из действий была следующей: мошенники размещали информацию о продаже медицинских масок на разных веб-сервисах объявлений. После получения полной предоплаты они прекращали общение с клиентом. Убытки, причиненные гражданам, составляют более 2 миллионов гривен.
Правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной группы, изъяты банковские карточки, мобильные телефоны и флэш накопитель.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудники киберполиции разоблачили сеть мошенников, участники которой обманули около 1000 человек, сумма ущерба при этом составила более 3,5 миллиона гривен. Задержанные размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.34
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.