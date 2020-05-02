Происшествия

Обманули людей на 3,5 млн гривен: в Украине разоблачили крупную сеть мошенников (видео)

Сотрудники киберполиции разоблачили очередную сеть мошенников. В этот раз хакеры обманули около 1000 человек. Сумма ущерба составила более 3,5 миллиона гривен.

В частности, в Днепропетровской области, сообщили в ведомстве, две группы в интернете размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.

По данным полицейских, выявлено 40 человек, которые занимались обманом людей через интернет.

Копами проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

Напомним, в период пандемии коронавируса хакеры под предлогом информирования граждан о развитии инфекции, используя вредоносное программное обеспечение, получали доступ к персональным данным пользователей сети для дальнейшего присвоения их денег.











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