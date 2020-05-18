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Соленая вода и ультрафиолет против коронавируса: Минздрав разрешил пляжам работать во время карантина
Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, в Украине будет открыт пляжный сезон. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Медик, сославшись на эпидемиологов и инфекционистов, отметил, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя COVID-19.
«Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине и в других странах мира», — сказал он.
Вместе с тем, Ляшко уточнил, что в пресной воде возбудитель COVID-19 может выживать. Но, по имеющимся данным ученых, в реках с проточной водой заразиться очень трудно. Это возможно только при близком контакте.
Для посещения пляжей в условиях коронавируса отдыхающим нужно будет соблюдать некоторые рекомендации.
Людям из группы риска (старше 60 лет и имеющие хронические болезни) посещать пляжи не рекомендуют. Всем отдыхающим нужно придерживаться безопасной дистанции — больше двух метров.
В силе остаются соблюдения правил личной гигиены — мытье рук, кашлять в салфетку или в локтевой сгиб.
Обслуживающий персонал на пляжах и в местах отдыха должен носить защитную маску.
Когда именно Кабмин может разрешить работу пляжей, Ляшко не уточнил.
Напомним, Кабмин планирует отменить часть ограничений с 22 мая, но сам карантин в стране продлят. В частности, планируется разрешить работу общественного транспорта в городах, открыть отели и возобновить воспитательный процесс в дошкольных учреждениях.
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