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Украина

Соленая вода и ультрафиолет против коронавируса: Минздрав разрешил пляжам работать во время карантина

10:17 18 мая 2020
пляжи
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, в Украине будет открыт пляжный сезон. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Медик, сославшись на эпидемиологов и инфекционистов, отметил, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя COVID-19.

«Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине и в других странах мира», — сказал он.

Вместе с тем, Ляшко уточнил, что в пресной воде возбудитель COVID-19 может выживать. Но, по имеющимся данным ученых, в реках с проточной водой заразиться очень трудно. Это возможно только при близком контакте.

Для посещения пляжей в условиях коронавируса отдыхающим нужно будет соблюдать некоторые рекомендации.
Людям из группы риска (старше 60 лет и имеющие хронические болезни) посещать пляжи не рекомендуют. Всем отдыхающим нужно придерживаться безопасной дистанции — больше двух метров.
В силе остаются соблюдения правил личной гигиены — мытье рук, кашлять в салфетку или в локтевой сгиб.

Обслуживающий персонал на пляжах и в местах отдыха должен носить защитную маску.

Когда именно Кабмин может разрешить работу пляжей, Ляшко не уточнил.

Напомним, Кабмин планирует отменить часть ограничений с 22 мая, но сам карантин в стране продлят. В частности, планируется разрешить работу общественного транспорта в городах, открыть отели и возобновить воспитательный процесс в дошкольных учреждениях.

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