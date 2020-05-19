26.51 / 26.77 28.48 / 28.90
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Теперь твоя очередь плакать: девушка проучила парня-изменщика, отправив ему тонну лука

5:55 19 мая 2020
Парень плачет
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Измена нередко приводит к крушению даже самых крепких браков и к депрессии пострадавшей от этого стороны. Примерно по такой же схеме развивались и отношения одной молодой пары в Китае: девушка по фамилии Чао (Zhao) чувствовала себя опустошенной после того, как ее бросил парень после года отношений.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Но случайно узнав, что ее бывший молодой человек не переживает из-за разрыва отношений и даже встречается с другой, она пришла в ярость и решила ему отомстить.

Для этого Чао заказала целый грузовик лука, приложив записку: «Я плакала три дня, теперь твоя очередь». При этом она попросила курьера не связываться с клиентом, а просто привезти овощи к его двери. На выгрузку заказа из машины у сотрудника службы доставки ушло около четырёх часов.

По словам соседа бывшего возлюбленного Чао, он не уверен, что тонна лука заставила плакать изменщика. «Но я точно плакал. Теперь весь жилой комплекс пахнет луком», — сказал он.

Бывший возлюбленный мстительной девушки позже рассказал журналистам, что решил расстаться с ней из-за её «чрезмерной эмоциональности».

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом «изысканном» способе мести: дочь балерины Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке, отомстив таким образом за маму.

180

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган и Брайан

Одна из самых сексуальных актрис мира разводится с мужем (фото)

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Грегори и Натали

Актер из киносаги «Сумерки» и его девушка найдены мертвыми (фото)

Казз О'Нилл

Гормон изменил жизнь: «вечно молодая» бабушка двух внуков раскрыла секреты своего потрясающего внешнего вида

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер