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Теперь твоя очередь плакать: девушка проучила парня-изменщика, отправив ему тонну лука
Измена нередко приводит к крушению даже самых крепких браков и к депрессии пострадавшей от этого стороны. Примерно по такой же схеме развивались и отношения одной молодой пары в Китае: девушка по фамилии Чао (Zhao) чувствовала себя опустошенной после того, как ее бросил парень после года отношений.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Но случайно узнав, что ее бывший молодой человек не переживает из-за разрыва отношений и даже встречается с другой, она пришла в ярость и решила ему отомстить.
Для этого Чао заказала целый грузовик лука, приложив записку: «Я плакала три дня, теперь твоя очередь». При этом она попросила курьера не связываться с клиентом, а просто привезти овощи к его двери. На выгрузку заказа из машины у сотрудника службы доставки ушло около четырёх часов.
По словам соседа бывшего возлюбленного Чао, он не уверен, что тонна лука заставила плакать изменщика. «Но я точно плакал. Теперь весь жилой комплекс пахнет луком», — сказал он.
Бывший возлюбленный мстительной девушки позже рассказал журналистам, что решил расстаться с ней из-за её «чрезмерной эмоциональности».
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