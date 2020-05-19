26.51 / 26.77 28.48 / 28.90
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Верит, что вернет Питта: Дженнифер Энистон начала носить кольцо, подаренное ей экс-супругом

6:56 19 мая 2020
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Актриса Дженнифер Энистон начала снова носить кольцо, которое ей когда-то подарил Брэд Питт по случаю помолвки, что поклонники пары восприняли как еще один намек на воссоединение своих любимых актеров — особенно после того, как между дочерью Питта Шайло и его первой супругой возникло взаимопонимание.

Об этом пишет Mirror.

Кольцо примечательно тем, что Питт сам создал его эскиз, а изготовила эту драгоценность, которая обошлась Брэду в полмиллиона долларов, по его наброску, ювелир Сильвия Дамиани. Причем Брэд заранее оговорил в контракте, что кольцо будет сделано в единственном экземпляре. Поэтому когда Дамиани попыталась, в нарушение договоренности, начать выпускать дешевые копии кольца Питта, он подал на нее в суд и выиграл процесс. Так что второго такого кольца больше быть не может.

Кольцо было преподнесено Питтом любимой в знак обручения в теперь уже далеком 2000-м, когда и состоялась свадьба Брэда и Дженнифер.

И то, что Энистон его хранила столько лет и снова надела по случаю встречи с Питтом, который, как она знала, обязательно должен быть на церемонии, фанаты расценили как декларацию ее сохранившихся чувств к Брэду и желания начать все с начала.

В то же время, указывает издание, многие из фанатов просто не заметили, что в первый раз после очень долгого перерыва Дженнифер надела колечко на палец еще зимой. Она пришла в нем на церемонию вручения премии SAG, когда готовилась к первой публичной встрече с Брэдом.

Впрочем, даже если предположения поклонников пары имеют под собой какие-то обоснования, то на пути у Энистон есть достаточно серьезное препятствие — в лице Алли Шокат, художницы и актрисы, с которой сейчас, как пишут другие СМИ, встречается Питт. И эти встречи продолжаются, по информации журналистов, даже несмотря на карантин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть попали школьные фото Брэда Питта, на которых он выглядит братом-близнецом своей дочери Шайло.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган и Брайан

Одна из самых сексуальных актрис мира разводится с мужем (фото)

Грегори и Натали

Актер из киносаги «Сумерки» и его девушка найдены мертвыми (фото)

Казз О'Нилл

Гормон изменил жизнь: «вечно молодая» бабушка двух внуков раскрыла секреты своего потрясающего внешнего вида

ДТП на выезде из Киева

В столкновении Audi и Mercedes пострадал ребенок: стали известны детали серьезного ДТП на выезде из Киева (эксклюзивные фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер