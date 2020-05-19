Верит, что вернет Питта: Дженнифер Энистон начала носить кольцо, подаренное ей экс-супругом

Шоу-бизнес

Актриса Дженнифер Энистон начала снова носить кольцо, которое ей когда-то подарил Брэд Питт по случаю помолвки, что поклонники пары восприняли как еще один намек на воссоединение своих любимых актеров — особенно после того, как между дочерью Питта Шайло и его первой супругой возникло взаимопонимание.

Об этом пишет Mirror.

Кольцо примечательно тем, что Питт сам создал его эскиз, а изготовила эту драгоценность, которая обошлась Брэду в полмиллиона долларов, по его наброску, ювелир Сильвия Дамиани. Причем Брэд заранее оговорил в контракте, что кольцо будет сделано в единственном экземпляре. Поэтому когда Дамиани попыталась, в нарушение договоренности, начать выпускать дешевые копии кольца Питта, он подал на нее в суд и выиграл процесс. Так что второго такого кольца больше быть не может.

Кольцо было преподнесено Питтом любимой в знак обручения в теперь уже далеком 2000-м, когда и состоялась свадьба Брэда и Дженнифер.

И то, что Энистон его хранила столько лет и снова надела по случаю встречи с Питтом, который, как она знала, обязательно должен быть на церемонии, фанаты расценили как декларацию ее сохранившихся чувств к Брэду и желания начать все с начала.

В то же время, указывает издание, многие из фанатов просто не заметили, что в первый раз после очень долгого перерыва Дженнифер надела колечко на палец еще зимой. Она пришла в нем на церемонию вручения премии SAG, когда готовилась к первой публичной встрече с Брэдом.

Впрочем, даже если предположения поклонников пары имеют под собой какие-то обоснования, то на пути у Энистон есть достаточно серьезное препятствие — в лице Алли Шокат, художницы и актрисы, с которой сейчас, как пишут другие СМИ, встречается Питт. И эти встречи продолжаются, по информации журналистов, даже несмотря на карантин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть попали школьные фото Брэда Питта, на которых он выглядит братом-близнецом своей дочери Шайло.

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