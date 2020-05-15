Просит разрешения называть мамой Энистон: Анджелина Джоли рискует потерять Шайло

Шоу-бизнес

Отношения между Брэдом Питтом и его бывшей женой Дженнифер Энистон могут принять совершенно неожиданный, «семейный» поворот, несмотря на то, что у них никогда не было общих детей. Дело в том, что одна из дочерей актера Шайло — та, которая очень похожа на папу в подростковом возрасте — настолько сблизилась с актрисой, что попросила разрешения называть ее мамой.

Об этом пишет британская Mirror, получившая информацию от инсайдера.

И теперь якобы Анджелина Джоли, родная мать Шайло, всерьез беспокоится, не захочет ли ее дочка уйти от нее совсем, чтобы жить с отцом — Брэдом Питтом, которого часто навещает Энистон.

Издание напоминает, что слухи о том, что Шайло хочет покинуть материнский дом и переселиться к отцу, ходят уже давно. Но до недавних пор Джоли удавалось удерживать дочку от этого шага.

Но в связи с тем, что 27 мая Шайло Нувель Джоли-Питт исполнится 14 лет, Джоли боится, что дочка, которая считает себя уже почти взрослой, теперь решится на задуманное ею ранее.

Если это и произойдет, то утешением для Анджелины может быть только то, что ее вторая дочка — 15-летняя Захара, в отличие от младшей сестры, очень привязана к матери. Как, впрочем, и два старших сына Джоли — 16-летний Пакс Тьен и 18-летний Мэддокс. Оба мальчика затаили на отца настолько серьезную обиду, что сначала Мэддокс, а теперь и Пакс Тьен отказались с ним общаться.

Справедливости ради отметим, что информация британского таблоида появилась 6 мая, и с тех пор некоторые эксперты усомнились в возможности такого развития событий.

Тем не менее, все станет ясно уже в конца мая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на грядущем дне рождения Шайло в доме Брэда, в лучшем случае, соберутся всего четверо из шестерых его детей. По традиции, уже успевшей сложиться с момента объявления о разводе Джоли и Питта, именинница проведет в доме отца первую половину дня. И он непременно угостит своих детей праздничным ланчем, приготовленным им лично. После чего Брэд отвезет их в дом матери, где они и завершат праздник.

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