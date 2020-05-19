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Украина

Дождь и температурные качели: синоптики рассказали, кому повезет с погодой

7:14 19 мая 2020
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Украину ждет еще один день с дождями и грозами, но 20 мая на большей части страны будет солнечно. Стабильно теплая погода должна установиться ближе к 23−24 мая.

19 мая ожидается небольшой дождь, гроза. Осадки маловероятны лишь на юге и в Закарпатье. Ветер западный, юго-западный, 7−12 м/с. В северных и восточных областях днем прохладно, до 19°. На остальной территории будет теплее — 20−24 градуса.

погода

20 мая дождливая погода дотянется до южных и юго-восточных регионов. По всей территории страны похолодает. Днем ожидается +15−17 градусов.

погода

По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, стойкого потепления стоит ждать с 26 мая, столбики термометров поднимутся до 25- 27 градусов выше нуля. Об этом в статье «Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине».

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», какой погоды можно ждать летом. Июнь обещает быть дождливым, с грозами и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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