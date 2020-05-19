26.50 / 26.69 28.50 / 28.79
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве запустили дополнительные автобусные спецрейсы (список)

8:21 19 мая 2020
автобус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве будут организованы дополнительные автобусы к жилмассивам на окраинах города. Пока не работает метрополитен, пассажирам крайне сложно добираться в центральную часть города. Поэтому с 19 мая вводятся три новых автобусных маршрута от Бортничей, Осокорков и села Чайки.

Автобусы будут курсировать по маршрутам:

  • № 37 — жилмассив Западный (село Чайки) — метро «Святошин»;
  • № 42 — улица Чавдар (Осокорки) — улица митрополита Шептицкого (через метро «Левобережная»);
  • № 104 — Бортничи — станция метро «Харьковская».

Как и в случае с другим общественным транспортом, проехать в автобусе смогут только обладатели спецпропусков от Киевской горгосадминистрации.

Напомним, возобновить работу метро в Киеве обещают с понедельника, 25 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль предварительно согласен на открытие метрополитена, но официальное решение будет принято 20 мая.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Джейми Кинг

Звезда фильма «Город грехов» подала на развод и через суд запретила мужу к ней приближаться (фото)

Казз О'Нилл

Гормон изменил жизнь: «вечно молодая» бабушка двух внуков раскрыла секреты своего потрясающего внешнего вида

кожара

Убийство Старицкого: экс-министру Кожаре изменили залог

Меган и Брайан

Одна из самых сексуальных актрис мира разводится с мужем (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер