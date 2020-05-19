В Киеве запустили дополнительные автобусные спецрейсы (список)

Украина

В Киеве будут организованы дополнительные автобусы к жилмассивам на окраинах города. Пока не работает метрополитен, пассажирам крайне сложно добираться в центральную часть города. Поэтому с 19 мая вводятся три новых автобусных маршрута от Бортничей, Осокорков и села Чайки.

Автобусы будут курсировать по маршрутам:

№ 37 — жилмассив Западный (село Чайки) — метро «Святошин»;

— жилмассив Западный (село Чайки) — метро «Святошин»; № 42 — улица Чавдар (Осокорки) — улица митрополита Шептицкого (через метро «Левобережная»);

— улица Чавдар (Осокорки) — улица митрополита Шептицкого (через метро «Левобережная»); № 104 — Бортничи — станция метро «Харьковская».

Как и в случае с другим общественным транспортом, проехать в автобусе смогут только обладатели спецпропусков от Киевской горгосадминистрации.

Напомним, возобновить работу метро в Киеве обещают с понедельника, 25 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль предварительно согласен на открытие метрополитена, но официальное решение будет принято 20 мая.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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