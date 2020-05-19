- 08:30 Звезда фильма «Город грехов» подала на развод и через суд запретила мужу к ней приближаться
- 08:21 В Киеве запустили дополнительные автобусные спецрейсы (список)
- 08:01 Уход Путина не поможет: как Украине строить отношения с агрессивным соседом
- 07:57 Убийство Старицкого: экс-министру Кожаре изменили залог
- 07:54 Женщина поразила сеть «волшебной трансформацией» своих зубов, но потом призналась в обмане
- 07:36 Стало известно, по каким правилам будет проходить ВНО в условиях карантина
- 07:30 Домашнее печенье – вкус уюта и счастья: легкий рецепт
- 07:14 Дождь и температурные качели: синоптики рассказали, кому повезет с погодой
- 06:56 Верит, что вернет Питта: Дженнифер Энистон начала носить кольцо, подаренное ей экс-супругом
- 06:55 Одна из самых сексуальных актрис мира разводится с мужем
- 06:12 Актер из киносаги «Сумерки» и его девушка найдены мертвыми
- 05:55 Теперь твоя очередь плакать: девушка проучила парня-изменщика, отправив ему тонну лука
В Киеве запустили дополнительные автобусные спецрейсы (список)
В Киеве будут организованы дополнительные автобусы к жилмассивам на окраинах города. Пока не работает метрополитен, пассажирам крайне сложно добираться в центральную часть города. Поэтому с 19 мая вводятся три новых автобусных маршрута от Бортничей, Осокорков и села Чайки.
Автобусы будут курсировать по маршрутам:
- № 37 — жилмассив Западный (село Чайки) — метро «Святошин»;
- № 42 — улица Чавдар (Осокорки) — улица митрополита Шептицкого (через метро «Левобережная»);
- № 104 — Бортничи — станция метро «Харьковская».
Как и в случае с другим общественным транспортом, проехать в автобусе смогут только обладатели спецпропусков от Киевской горгосадминистрации.
Напомним, возобновить работу метро в Киеве обещают с понедельника, 25 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль предварительно согласен на открытие метрополитена, но официальное решение будет принято 20 мая.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»81
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Гормон изменил жизнь: «вечно молодая» бабушка двух внуков раскрыла секреты своего потрясающего внешнего вида
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.