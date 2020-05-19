- 08:55 Только е-билеты: как будет работать метро и другой транспорт в Киеве после карантина
- 08:55 Назревает скандал: Малюська заявил о прослушке, а его зам – о взломе кабинета
- 08:30 Звезда фильма «Город грехов» подала на развод и через суд запретила мужу к ней приближаться
- 08:21 В Киеве запустили дополнительные автобусные спецрейсы (список)
- 08:01 Уход Путина не поможет: как Украине строить отношения с агрессивным соседом
- 07:57 Убийство Старицкого: экс-министру Кожаре изменили залог
- 07:54 Женщина поразила сеть «волшебной трансформацией» своих зубов, но потом призналась в обмане
- 07:36 Стало известно, по каким правилам будет проходить ВНО в условиях карантина
- 07:30 Домашнее печенье – вкус уюта и счастья: легкий рецепт
- 07:14 Дождь и температурные качели: синоптики рассказали, кому повезет с погодой
- 06:56 Верит, что вернет Питта: Дженнифер Энистон начала носить кольцо, подаренное ей экс-супругом
- 06:55 Одна из самых сексуальных актрис мира разводится с мужем
Назревает скандал: Малюська заявил о прослушке, а его зам – о взломе кабинета
Министр юстиции Денис Малюська жалуется, что его разговоры прослушиваются, а в последнее время охраняемое здание министерства превратилось в проходной двор. Еще более неприятную ситуацию пришлось пережить заместителю министра: в ее рабочий кабинет неизвестные проникли с помощью пилы.
Как рассказала замминистра Ольга Онищук, на выходных в ее рабочий кабинет вломились неизвестные лица. Непрошенные гости не пытались скрывать следы взлома: ригельный замок был спилен. «Замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину… Возможно, оставили и другие „сюрпризы“ на память… Проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ», — отмечает Онищук.
Пострадавшая написала заявление в полицию, но министр не уверен, что виновных найдут. «Хорошо, если бы мы были уверены, что это правоохранительные органы. Но такой уверенности нет», — отмечает Малюська.
Сам министр возмущается, что уже неоднократно находил скрытые записывающие устройства. «Нас писали и пишут. Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах… Не удивлюсь, если завтра записи разговоров появятся на Петровке или на каком-то «сливном бачке», — говорит глава Минюста.
Напомним, ранее депутат от «Слуги народа пожаловалась, что из ее рабочего кабинета в здании Верховной Рады пропал рабочий планшет. Кроме того, воры проникли в здание Союза журналистов на Крещатике и обчистили сейф в рабочем кабинете главы НСЖУ.3
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В столкновении Audi и Mercedes пострадал ребенок: стали известны детали серьезного ДТП на выезде из Киева (эксклюзивные фото)
Гормон изменил жизнь: «вечно молодая» бабушка двух внуков раскрыла секреты своего потрясающего внешнего вида
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...