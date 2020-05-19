Украина

Назревает скандал: Малюська заявил о прослушке, а его зам – о взломе кабинета

Министр юстиции Денис Малюська жалуется, что его разговоры прослушиваются, а в последнее время охраняемое здание министерства превратилось в проходной двор. Еще более неприятную ситуацию пришлось пережить заместителю министра: в ее рабочий кабинет неизвестные проникли с помощью пилы.

Как рассказала замминистра Ольга Онищук, на выходных в ее рабочий кабинет вломились неизвестные лица. Непрошенные гости не пытались скрывать следы взлома: ригельный замок был спилен. «Замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину… Возможно, оставили и другие „сюрпризы“ на память… Проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ», — отмечает Онищук.

Пострадавшая написала заявление в полицию, но министр не уверен, что виновных найдут. «Хорошо, если бы мы были уверены, что это правоохранительные органы. Но такой уверенности нет», — отмечает Малюська.

Сам министр возмущается, что уже неоднократно находил скрытые записывающие устройства. «Нас писали и пишут. Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах… Не удивлюсь, если завтра записи разговоров появятся на Петровке или на каком-то «сливном бачке», — говорит глава Минюста.

Напомним, ранее депутат от «Слуги народа пожаловалась, что из ее рабочего кабинета в здании Верховной Рады пропал рабочий планшет. Кроме того, воры проникли в здание Союза журналистов на Крещатике и обчистили сейф в рабочем кабинете главы НСЖУ.

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