Украина

Украина столкнулась с проблемой в ПАСЕ из-за нововведений на переговорах в Минске

После периодически звучащих идей о переговорах с представителями ОРДЛО Украине становится труднее отстаивать национальные интересы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявила депутат от «Слуга народа», руководитель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

По словам депутата, ей постоянно задают вопрос, что будет с Минским процессом, если будет создан какой-то орган, который будет выполнять посреднические функции между Украиной и Донбассом.

«Украинской стороне становится труднее, когда появляются такие нарративы как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс. Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской «республик», — цитирует Укринформ заявление Ясько.

Депутат признает, что в ПАСЕ «большинство либо занимают пророссийскую позицию, или верят российским нарративам, или просто не знают какой-то информации».

Напомним, 11 марта на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу была поднята идея о создании нового органа — консультативного совета с представителями ОРДЛО. Инициатива была встречена в штыки, СБУ заставили проверить, нет ли в идее признаков государственной измены.

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