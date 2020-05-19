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Мир

Девочка поразила своих родителей, научившись стоять в возрасте двух месяцев (видео)

10:33 19 мая 2020
Лула стоит
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пара из британского города Бристоль, 31-летний Тезра Финн-Джонстон и его 23-летняя девушка Эмили Деррик, считают, что они растят «самого сильного младенца в мире». Их первенец, дочь Лула, появившаяся на свет 31 января, научилась стоять в возрасте двух месяцев. Как вспоминают родители, уже при выписке из роддома она могла держать головку. При этом она весила всего 2,523 килограмма — меньше положенной нормы.

Как пишет издание Daily Mail, попытки стоять ребенок начал предпринимать, когда ему еще был один месяц. «Она капризничала, и я попытался усадить ее к себе на колени и успокоить. Вместо того, чтобы садиться, она стояла у меня на колене, не сгибая ног. Она проделывала это несколько раз в течение последующих недель. И я подумал — раз она делает это, когда раздражена, может быть, она сделает это и тогда, когда довольна. Я пытался ее держать, поддерживая ее вес, а она стояла», — рассказал Тезра.

Сейчас, в неполные четыре месяца, Лула стоит уже полностью самостоятельно — без всякой поддержки. Видео ее достижения Эмили выложила в соцсетях.
Мать и отец в шутку полагают, что встать на ноги Лулу могли вдохновить видеоклипы с соревнованиями силачей-рекордсменов, которые они смотрели на YouTube.

Обычно дети начинают стоять, если их держат за обе руки, в возрасте 6−8 месяцев.

В Книге рекордов Гиннесса не ведется отслеживание рекордсменов «по самому раннему стоянию». Зато упомянут «рекордсмен по ранней ходьбе» — Рубен Робинсон, который научился шагать в шесть месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что колумбиец ростом 72 сантиметра снова завоевал титул самого маленького человека в мире.


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