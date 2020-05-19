Ночь предопределения у мусульман: как отмечают праздник с 19-го на 20 мая

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В ночь на 27 Рамадана 1441 года лунного календаря Хиджры, что соответствует ночи на 20 мая 2020 года, исповедующие ислам отмечают Лейлят аль-Кадр — Ночь предопределения (Ночь могущества).

Это одна из самых почитаемых ночей в исламе. Именно в Лейлят аль-Кадр архангел Джибраил получил повеление взять Коран из Хранимой скрижали (первоисточника всех священных писаний) и перенести его на Первое небо во Дворец Славы. А затем начать передавать священную книгу пророку Мухаммаду, который в это время молился в пещере Хира горы Джабаль ан-Нур.

Так в Ночь предопределения в 610 году пророк Мухаммад получил первые пять аятов (стихов) суры (главы) Корана, называемой Аль-Аляк. В дальнейшем оставшиеся аяты посылались пророку в течение 23 лет. Причем ниспослание аятов происходило не в том порядке, как они расположены в Коране сейчас (например, первая полученная глава в наше время является 96-й из 114 глав Корана). Именно пророк Мухаммад научил своих сподвижников читать священную книгу в той последовательности аятов и сур, которая без изменений сбереглась до наших дней. Согласно исламским источникам, в таком виде Коран сохранится до конца света, а перед его наступлением Священное Писание будет вознесено, так что у неверных от него не останется ничего.

Считается, что точная дата наступления Ночи предопределения известна только Аллаху. Но мусульманские ученые склоняются к тому, что она приходится на одну из нечетных ночей последних десяти дней Рамадана. Это может быть 21-е, 23-е, 25-е, 27-е или 29-е число. И высока вероятность, что это ночь 27-го числа священного месяца.

Пропустить эту царицу ночей никак нельзя. И чтобы такого не случилось, многие мусульмане предпочитают проводить за чтением Корана и в молитвах в мечети все последние десять ночей этого месяца, как это делал сам Посланник Аллаха.

Узнать же о наступлении Лейлят аль-Кадр можно по определенным признакам. Так пророк Мухаммад сказал о ней: «Ночь предопределения — это светлая ночь, не жарка и не холодна, в эту ночь нет падающих звезд». И еще Посланник Аллаха сказал: «Один из ее признаков в том, что при восходе солнце не будет давать яркого света и лучей». А люди, которых Аллах наградил особым даром, могут слышать и видеть в эту необыкновенную ночь ангелов в их настоящем виде — с двумя, тремя или даже четырьмя крыльями. Однако тому, кто увидел Лейлят аль-Кадр, желательно скрыть это от других.

Что делают в праздничную ночь

Молитвы в эту ночь стоят дороже, чем тысячи совершенных в другое время. Мусульмане возносят благодарность Аллаху за все, что он им посылает, просят в молитвах о прощении грехов, о здоровье и благополучии своих близких. А архангел Джибраил и ангелы спускаются с небес к каждому молящемуся на земле. Их на нашей планете в это время так много, что они буквально не помещаются на ней. И нет места, где бы в земном поклоне не склонился ангел. От Аллаха ангелы знают о судьбе каждого человека на год вперед и от заката солнца до рассвета просят прощения у Всевышнего за каждого молящегося и возносят молитвы за каждого праведного мусульманина, будь то мужчина или женщина. А Джибраил за руку здоровается с каждым, кто в эту ночь поклоняется Аллаху.

Очень ценятся в Лейлят аль-Кадр коллективные намазы, чтение Корана, многократное восхваление Аллаха и другие благие дела. За благодеяние, совершенное в Ночь предопределения, мусульманина ждет награда большая, чем если бы он ежедневно совершал его в течение 83 лет и четырех месяцев. Пророк Мухаммад сказал: «Тому, кто проведет в молитве Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». Другое предание передает следующие слова Посланника Аллаха: «…простятся и те грехи, которые он совершит позже».

Эта ночь настолько наполнена добром и силой, что даже шайтан не может до рассвета творить зло и вредить богобоязненным верующим.

Традиции праздника

Лейлят аль-Кадр отмечается практически во всех мусульманских странах. В некоторых из них украшенные цветными лампочками улицы заполнены нарядно одетыми людьми, которые, держа пост в дневное время суток, с заходом солнца посещают кафе и рестораны, чтобы угоститься праздничными блюдами: овощными и фруктовыми салатами, пловом, разнообразными сладостями и безалкогольными напитками.

А в Турции, например, эта ночь, которая здесь не считается таким уж значительным празднеством, носит еще название Kadir Kandili — оно появилось в XVI веке. Тогда для освещения минаретов в темное время суток использовали подсвечники (канделябры). Но поскольку именно в эту ночь человечество получило Коран, мусульмане в этой стране, как и везде, тоже не спят до восхода солнца, чтобы услышать первую утреннюю проповедь.

Здесь в Лейлят аль-Кадр принято читать Коран и описание жизни Мухаммада, наносить визиты старейшинам рода, наслаждаться крошечными пирожными, разложенными в миниатюрные цветные мешочки, и угощать друг друга сладостями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что два исламских праздника вскоре станут государственными. В ближайшие дни он собирается подписать указ о признании Курбан-Байрама и Ураза-Байрама государственными религиозными праздниками.

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