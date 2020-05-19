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Травневі знижки до 25% на мотокоси для саду та дачі від Dnipro-M
Асортимент сайту поповнився рядом нових моделей тримерів для саду. До кінця травня користувачі можуть придбати всі мотокоси зі знижкою.
Український бренд Dnipro-M пропонує велику кількість категорій електроінструменту, будівельного та садового обладнання, серед яких і нові бензинові мотокоси Foresta.
Вони мають набір переваг, які роблять їх надійним обладнанням:
• збільшення кількості алюмінію в сплаві, з якого виготовлений циліндр, підвищило рівень тепловіддачі двигуна;
• товщина хромового покриття стінок циліндра складає 0,4 мм — це позитивно впливає на ресурс двигуна;
• в двигуні встановлені одразу 2 поршневих кільця, які роблять запуск більш комфортним, а роботу — стабільною;
• шатун коленвала покритий латунню та бронзою — це дозволило підняти термін експлуатації двигуна до 5000 мотогодин.
Новинки серед тримерів Foresta
В категорії бензотримерів бренда нещодавно з’явився ряд новинок. Серед них:
Тример FC-26 DS
Універсальна пила, з якою легко можна впоратися завдяки невеликій вазі та зручній D-подібній рукоятці. Вона справиться з обробкою площ до 1000 м². На неї також можна встановити додаткові насадки — висоторіз або кущоріз. Двотактний двигун працює тихо, його легко обслуговувати.
Тример FC-26 S
Ця модель ідентична попередній, тільки замість D-подібної ручки в неї встановлена ручка велосипедного типу. Всі інші технічні характеристики такі ж, як у FC-26DS.
Тример FC-53 FS
У порівнянні з попередніми моделями, у тримера FC-53 FS більш висока потужність. Вона складає 2,6 кВт (3,5 к.с.). Об’єм двигуна — 52 см³, а кіл-ть обертів на хвилину — 7500. Цей тример можна використовувати для скошування трави на площах більше 2500 м².
Знижки на тримери
До кінця травня діють знижки до 25% на тримери. Їх можна придбати в онлайн-магазині Dnipro-M або в фірмових магазинах бренда. На період карантину діють вигідні умови доставки, прочитати про які можна на сторінці «Доставка та оплата» на офіційному сайті dnipro-m.ua.7
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